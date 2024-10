PRIME MMA 10: Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Gala zaczęła się od zaległego finału z gali PRIME MMA 9, naprzeciw siebie stanęli Damian "The Karpi" Kasprzak i Mateusz "Mister Mati" Górski. Walka nie potrwała długo, bowiem zakończyła się już w pierwszej rundzie na korzyść "The Karpi". Zaraz później do oktagonu weszło dwóch zawodowych wojowników MMA, Cezary Oleksiejczuk i Piotr Strus. Oba nazwiska to absolutny top polskiej sceny MMA.