Prezydent zachwycony sukcesem Imane Khelif. Te słowa mówią wszystko

Występy Imane Khelif podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu budzą ogromne kontrowersje. Wszystko dlatego, że pojawiły się podejrzenia, iż algierska pięściarka jest tak naprawdę mężczyzną. Tymczasem 25-latka w wyniku choroby posiada w męskie chromosomy , a zarzucono jej także podwyższony poziom testosteronu, przez który notabene została zdyskwalifikowana podczas ostatnich mistrzostw świata. Mimo nagonki, która ją dotknęła, Khelif odnosi wielkie sukcesy, a we wtorek udało jej się awansować do finału w boksie w kategorii do 66 kilogramów.

Prezydent Algierii dumny z Khelif. Kontrowersyjna Algierka powalczy o medal igrzysk w boksie

Włoszka poddała walkę z Khelif po jednym ciosie. Rygielska opowiedziała o sparingu z Algierką

"Algierska bokserka Imane Khelif i dwukrotna mistrzyni świata z Tajwanu Lin Yu-ting to kobiety, które mają pełne prawo do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, mimo sporu o płeć, który rzucił cień na ich rywalizację. (...) Mówimy o kobiecym boksie. Mamy dwie bokserki, które urodziły się jako kobiety, wychowały się jako kobiety, mają paszporty jako kobiety i od wielu lat walczą jako kobiety, a to jest jasna definicja kobiety. Nigdy nie było wątpliwości, że są to kobiety. (...) Prosiłbym wszystkich, aby szanowali te kobiety, szanowali je jako kobiety i jako istoty ludzkie" - oznajmił podczas sobotniej konferencji prasowej, cytowany przez US News.