Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) dostał od meksykańskiej federacji bokserskiej ofertę występu na igrzyskach olimpijskich w Tokio w przyszłym roku. Mauricio Sulaiman, prezydent federacji WBC, zagroził pięściarzowi, że jeśli ten wystartuje w igrzyskach, zostanie usunięty z rankingów i wszelkich walk związanych z WBC na dwa lata.

"Niszczyciel" po czerwcowej wygranej przed czasem nad Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO) zasiadł na tronie IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej. Do ich rewanżu dojdzie 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Na początku przyszłego roku ruszą eliminacje do turnieju olimpijskiego, w którym mogą brać udział zawodowcy, a Ruiz Jr wyraził zainteresowanie takim pomysłem.



"To byłby dla mnie wielki zaszczyt. Mój występ na igrzyskach będzie zależał od różnych zobowiązań w umowie, ale zrobimy wszystko, by mogło do tego dojść" - napisał w krótkim oświadczeniu aktualny champion.



"WBC zdecydowanie nie zgadza się na udział zawodowców w igrzyskach olimpijskich. To coś niedopuszczalnego i kibice oraz bokserscy eksperci powinni dać temu wyraz. Boks olimpijski, a boks zawodowy, to zupełnie co innego. To dwa różne sporty i nie możemy tego zaakceptować. Jeżeli jakikolwiek zawodowiec, z mistrzami włącznie, weźmie udział w turnieju olimpijskim, zostanie wykluczony przez WBC na dwa lat" - zapowiada Sulaiman.



W zakończonych niedawno mistrzostwach świata w boksie olimpijskim w wadze super ciężkiej triumfował inny zawodowiec, mocno bijący Bachodir Żalolow (6-0, 6 KO) z Uzbekistanu.