Prezes mówił o listopadzie, Julia Szeremeta wie swoje. "Powrót"

Z dziesięcioma medalami reprezentanci Polski wrócili do ojczyzny z igrzysk olimpijskich w Paryżu . Parę z nich było niespodziewanych. O sensację pokusiła się choćby Daria Pikulik w kolarstwie torowym, która w ostatni dzień trwania imprezy zajęła drugi stopień podium w omnium. Kilkanaście godzin wcześniej z identycznego sukcesu cieszyła się bohaterka tego artykułu, a więc Julia Szeremeta.

Pięściarka sprawiła swoim kibicom piękny prezent i dopiero w finale zatrzymała ją Lin Yu-ting z Tajwanu. W kraju nad Wisłą nikt jednak nie płakał. Każdy czuł ogromną dumę z osiągnięcia młodej wciąż zawodniczki. Ba, na punkcie 21-latki oszalał cały sportowy kraj i to do tego stopnia, że świeżo upieczona medalistka do dziś nie może zaznać spokoju. Przykład pierwszy z brzegu? W tym tygodniu czeka ją hucznie zapowiadane spotkanie z kibicami w Kielcach.