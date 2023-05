Pretendent krwawił i chwiał się. Wytrzymał jednak z mistrzem

Sędziowie pojedynku punktowali 118:109, raz jeszcze 118:109 i 120:107. A zatem Saul Alvarez wygrał na punkty jednogłośnie i pozostał mistrzem świata. Mógł zrobić to wcześniej i przed czasem, jako że miał już brytyjskiego pretendenta Johna Rydera na deskach. Niewiele brakowało do zakończenia starcia, ale jednak Brytyjczyk zdołał się wybronić i dotrwał do końca walki.