Prestiżowy pojedynek został przełożony. Fani boksu muszą jeszcze poczekać

Pierwsza gala 2025 roku spod szyldu Riyadh Season ma niezagrożony termin wyznaczony na 22 lutego. Na razie jednak organizatorzy muszą ustalić jej konkretny kształt. Pierwotnie w walce wieczoru po raz drugi w odstępie sześciu miesięcy mieli się zmierzyć Daniel Dubois z Anthonym Joshuą. Najpewniej jednak do niej nie dojdzie. "AJ" odczuwa mikrourazy, które przyniosła mu wrześniowa konfrontacja z 27-latkiem, a być może dolega mu jeszcze coś poważniejszego.

- Jeśli Joshua nie wróci do nas w ciągu 48 godzin z informacją, że walczy, to rewanż z Dubois będzie już na pewno nieaktualny w lutowym terminie. Przekazano mi, że AJ miał bądź ma kontuzję, więc nie może walczyć - powiedział Frank Warren, cytowany przez Yahoo! Sports. Dobrą wiadomością dla fanów jest ta, że sam czempion wystąpi podczas tej gali. Rywalem "DD" może być chociażby Joseph Parker, który w kilka dni temu medialnie zgłosił się na ochotnika.

Gala 22 lutego: Nie będzie ani Joshuy, ani pojedynku Matchroom - Queensberry

Jego stajnia, Queensberry Promotions 22 lutego miała się także zmierzyć po raz drugi z Matchroom Boxing Eddiego Hearna. Pierwszy raz takie wydarzenie zostało przeprowadzone 1 czerwca zeszłego roku. Podopieczni Warrena wygrali każdą z pięciu walk, demolując rywali wynikiem 10:0. Dubois i Zhilei Zhang zdobyli po dwa punkty, nokautując rywali, Nick Ball i Willy Hutchinson dołożyli po oczku po triumfach przez decyzje sędziowskie, a Hamzah Sheeraz zdobył aż 4 pkt. To dlatego, że znokautował oponenta, ale był kapitanem, dzięki czemu jego dorobek liczył się podwójnie.

Matchroom reprezentowali wtedy Filip Hrgovic, Deontay Wilder, Raymond Ford, Austin Williams i Craig Richards. - To nie będzie 5 na 5, przesuniemy to. Ale wciąż to będzie dobra karta - przekonuje Warren. Konfrontacji agencji menedżerskich można zapewne spodziewać się w okolicach późnej wiosny bądź lata. Od kwietnia Queensberry będzie związane kontraktem z platformą DAZN, z którą od dawna współpracuje Hearn.