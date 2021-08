Polsat Boxing Promotions to nowy projekt na polskiej scenie pięściarskiej, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w maju bieżącego roku. Twórcy PBP zapowiedzieli, że ich celem jest odbudowa potencjału krajowego boksu zawodowego oraz amatorskiego, poprzez wyszukiwanie talentów i całościową opiekę nad ich karierami. Słowa dotrzymują i po zakontraktowaniu kilku wartościowych zawodników, a także po wielu tygodniach przygotowań, w sobotę 21 sierpnia dojdzie do historycznej gali Polsat Boxing Promotions.

- Zawodowcy na gali to młodzi ludzie, którzy szykują się do kariery, choć niektórzy mają po kilka walk. To rozpoczęcie przygody z boksem na poważnie. Polsat Boxing Promotions chce stworzyć najlepsze z możliwych warunków, korzystając ze wszystkich dostępnych narzędzi w Polsce. Za rok chcemy mieć zawodników w piętnastce europejskich rankingów. - Grzegorz Proksa, Wiceprezes Polsat Boxing Promotions.

W walce wieczoru sobotniej gali Piotr Gudel zmierzy się z Radomirem Obruśniakiem o tytuł Mistrza Polski w wadze super piórkowej. Nie mniej interesująco zapowiadają się także pojedynki Konrada Kaczmarkiewicza z Michałem Łoniewskim czy Gracjana Królikowskiego z Niko Zdunowskim. Stawką tego ostatniego pojedynku będzie zawodowy kontrakt z grupą Polsat Boxing Promotions. W ringu swoje umiejętności zaprezentują także Remigiusz Runowski - młodszy brat świetnie znanego polskim fanom boksu Przemysława oraz Islam Mayrasultanov, który nazwisko wyrobił sobie w mieszanych sztukach walki.

Zgodnie z ideą twórców Polsat Boxing Promotions, gale tej organizacji mają być widowiskami zarówno sportowymi, jak i rozrywkowymi. Stąd zaplanowany podczas sobotniej transmisji występ polskiej gwiazdy muzyki pop - Margaret, którą fani sportu w naszym kraju znają z hymnu siatkarskich Mistrzostw Świata 2014, które odbyły się nad Wisłą.

- Wyznacznikiem dla nas są gale z cyklu Polsat Boxing Night, czyli popularny "PBN". To najwyższa klasa sportowa. Budujemy pozytywną, dobrą atmosferę wokół tej pięknej dyscypliny. Chcemy przywrócić czasy kiedy oglądanie boksu było modne. - Emil Jędrzejewski, Prezes Polsat Boxing Promotions

O wyjątkową oprawę sobotniej transmisji zadba także redakcja Polsatu Sport. W studiu prowadzonym przez Justynę Kostyrę wystąpią Krzysztof Kosedowski - brązowy medalista olimpijski z Moskwy, a także wiceprezesi Polsat Boxing Promotions: Grzegorz Proksa - były zawodowy mistrz Europy

i Fiodor Łapin - trener mistrzów świata Krzysztofa Włodarczyka i Krzysztofa Głowackiego. Galę PBP będzie można oglądać w Polsacie Sport i Super Polsacie od godziny 20:00. Dzień wcześniej, o godzinie 15:30 Polsat Sport News przeprowadzi transmisję z oficjalnej ceremonii ważenia.

Wszystko o boksie zawodowym i amatorskim oraz szczegółowy plan transmisji w kanałach sportowych Telewizji Polsat dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.