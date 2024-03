Ngannou chce walczyć z Wilderem. Powiedział to wprost

Wilder wypadł ze ścisłego topu. Ma za sobą bolesną porażkę

Następnie Wilder bez żadnego problemu pokonał pogromcę Adama Kownackiego Roberta Heleniusa. Nie oznaczało to jednak jego powrotu do bokserskiego topu. W grudniu 2023 roku przyszła bowiem sensacyjna porażka z niżej notowany Josephem Parkerem. "The Bronze Bomber" przegrał to starcie na punkty, przez co jego potencjalna walka z Joshuą mocno się oddaliła.