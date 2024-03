Boks. Francis Ngannou zwrócił się do Tysona Fury'ego

Boks. Tyson Fury uważa, że to Ngannou powinien mu podziękować

Fury skonfrontował się z Ngannou już we wtorek, odnośnie tego, że został nazwany "tchórzem". Potem doszło do środowych wydarzeń, opisanych wyżej.

"Naprawdę to on powinien mi dziękować. W czasie swojej kariery w MMA zarobił może milion dolarów, a na walce ze mną sześć albo siedem" - bez ogródek stwierdził "Król Cyganów", który miał w marcu stoczyć pojedynek z Usykiem o pasy wagi ciężkiej (Ukrainiec wnosi te federacji WBA, WBO i IBF), ale z powodu kontuzji została ona przełożony na 18 maja.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Ołeksandr Usyk: Wszedłem do głowy (Tysona Fury'ego) i teraz zamiast o mnie, myśli o króliku. Wywiad. WIDEO

"Jego pierwszym marzeniem było zostać bokserem, ludzie o tym zapominają. Robił to od najmłodszych lat, wiem, co mnie czeka. To, co się wydarzy, jest zapisane w gwiazdach" - powiedział AJ.