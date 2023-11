Ten natomiast jest teraz pięściarzem, który oficjalnie znajduje się w rankingu i to od razu na 10. miejscu. To bardzo rzadki przypadek, by znalazł się w nim zawodnik, który jeszcze nie odniósł żadnego zwycięstwo. To tym bardziej ważne, gdyż dzięki temu Ngannou może być pretendentem do tytułu dla zwycięzcy starcia pomiędzy Furym a Ukraińcem Ołeksandrem Usykiem.