PPV FAME: The Freak. Gdzie oglądać, ile kosztuje? Transmisja stream online

PPV FAME: The Freak jest możliwe do zakupu na trzy sposoby. Podczas gali w Netto Arenie w Szczecinie kibice będą mogli zobaczyć łącznie dziewięć pojedynków. Głównymi bohaterami wieczoru będą Jose "Josef Bratan" Simao oraz Kamil "Taazy" Mataczyński, który przebojem wdarł się do świata freak fightów. 4 października w klatce dojdzie do eskalacji kilku konfliktów. Gdzie oglądać FAME: The Freak? Ile kosztuje PPV. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna tylko live jako online stream.