Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych i jeden z najlepszych polskich pięściarzy zawodowych w historii, Tomasz Adamek (53-6, 31 KO) pożegna się kibicami pokazową walką z byłym mistrzem Europy wagi ciężkiej, Przemysławem Saletą. Pożegnanie ''Górala'' czeka nas 11 lipca w Bielsku-Białej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Adam Kownacki przegrał z Robertem Heleniusem. Wideo INTERIA.TV

Dwa tygodnie po walce odbędzie się wesele córki Adamka w Czechowicach-Dziedzicach. Huczna impreza potrwa trzy dni, zgromadzi kilkuset gości, a zagra im słynna góralska kapela Baciary. Adamek przyjeżdża więc w rodzinne strony na dłużej i z pewnością jak zwykle wzbudzi duże zainteresowanie kibiców i mediów.

Reklama

Przypomnijmy, że 43-letni dziś ''Góral'' stoczył już z Saletą walkę: we wrześniu 2015 roku Saleta poddał się po piątej rundzie z powodu kontuzji barku podczas gali w Łodzi. Był to oczywiście pojedynek w pełni poważny, w przeciwieństwie do czysto pokazowego, lipcowego pożegnania.

Ostatnia walka Adamka na zawodowym ringu miała miejsce w październiku 2018 roku: Polak poległ wówczas przed czasem z Jarrellem Millerem i zrozumiał, że nadszedł czas na zakończenie pięknej kariery sportowej.