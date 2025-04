Są nieraz takie walki, które nie mają specjalnej historii i szybko o nich zapominamy. Zupełnie inaczej jest z pojedynkiem, który odbył się na wielkiej gali we Wrocławiu w sierpniu 2023 roku. Ołeksandr Usyk (23-0, 14 KO) pokonał Daniela Duboisa (22-2, 21 KO) przez nokaut w 9. rundzie , ale zanim nastał moment, w którym Brytyjczyk przegrał przed czasem, doszło do sytuacji, która w opinii obozu "DDD" urosła do miana wielkiej kontrowersji .

Usyk kontra Dubois. Rewanż priorytetem, Krasiuk ogłasza

A w zasadzie, gdyby mówić językiem Duboisa i jego promotora, Franka Warrena , na stadionie miejskim w stolicy Dolnego Śląska doszło do wypaczenia rezultatu walki . Choć po analizach nie było wątpliwości, że cios na tułów, którym Brytyjczyk zranił Ukraińca, był nieregulaminowy , forsowano odmienną narrację. Jakoby Usyk powinien być liczony i najpewniej wyliczony, a zamiast tego wbrew przepisom otrzymał kilka minut na dojście do siebie.

Stojący na czele grupy Queensberry Promotions Warren jak zapowiadał na konferencji prasowej, w której osobiście brałem udział, tak zrobił. I wystosował oficjalny protest do federacji WBA , aby ta unieważniła wynik pojedynku. "Nadzorca walki z ramienia federacji WBA ocenił, że arbiter Luis Pabon podjął słuszną decyzję odnośnie ciosu, uznanego za przypadkowe zbyt niskie uderzenie. Tę ocenę WBA przesłała do Międzynarodowego Komitetu Sędziowskiego. Ten dokonał swojej oceny, stwierdzając, że nie ma dowodów, by decyzja arbitra była błędna" - oto fragment odpowiedzi WBA. A co za tym poszło, protest został odrzucony.