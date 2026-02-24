Powrót z emerytury i taka wiadomość. A jednak rewanż. I to po 11 latach
Legendy boksu bardzo często zmieniają swoją decyzję ws. zakończenia kariery. Wśród nich jest Amerykanin Floyd Mayweather, który kilka razy mówił "pas". 49-latek postanowił ponownie spróbować swoich sił na zawodowym ringu. Właśnie nadeszło potwierdzenie hitowej walki, która będzie rewanżem za pojedynek sprzed 11 lat.
Floyd Mayweather w 2017 roku nie walczy zawodowo. Jego ostatnim pojedynkiem była walka z Conorem McGregorem. Dla Amerykanina była to 50 walka i 50 zwycięstwo w karierze. Mayweather od tamtego czasu prezentował się wyłącznie w walkach pokazowych: z Loganem Paulem, japońskim kickboxerem Tenshinem Nasukawą i Aaronem Chalmersem. Kilka dni temu potwierdzono, że 25 kwietnia w Demokratycznej Republice Konga zmierzy się z Mike'iem Tysonem.
Mayweather ogłosił że po hicie z "Bestią" chce jeszcze wrócić na zawodowy ring. - Wciąż mam wszystko, czego potrzeba, by ustanowić więcej rekordów. Nikt nie przyciągnie większej liczby widzów, nie będzie miał większej widowni na całym świecie i nie zarobi więcej pieniędzy na każdej gali - przyznał 49-latek.
Rewanż za "walkę stulecia" potwierdzony
Teraz nastąpiło oficjalne potwierdzenie. Mayweather zmierzy się z Filipińczykiem 47-letnim Manny Pacquiao. Wielokrotni mistrzowie świata walczyli ze sobą w maju 2015 roku. Amerykanin wygrał "Walkę Stulecia" przez jednogłośną decyzję sędziów. Przyniosła rekordowe przychody, choć samo widowisko sportowe nie spełniło oczekiwań kibiców.
Floyd i ja daliśmy światu to, co do dziś pozostaje największą walką w historii boksu. Kibice czekali wystarczająco długo i zasłużyli na ten rewanż
Walka Mayweather - Pacquiao odbędzie się 19 września 2026 w Las Vegas.
Pacquiao - podobnie jak Mayweather - też był już na sportowej emeryturze. We wrześniu 2021 roku zawiesił rękawice na kołku i skupił się na działalności politycznej na Filipinach. W latach 2016-22 był senatorem. Po porażce w wyborach do senatu w 2025 roku ogłosił zakończenie kariery politycznej i powrócił do boksu. W lipcu 2025 stoczył walkę zawodową z Amerykaninem Mario Barriosem, która zakończyła się remisem.
Pacquiao (62-8-3, 39 KO) kilka dni temu ogłosił, że 25 kwietnia zmierzy się w Las Vegas z Rosjaninem Rusłanem Prowodnikowem (25-5, 18 KO), zwanym "Syberyjskim Rockym". Ma być to pokazowa walka na dystansie 10 rund.