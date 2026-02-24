Powrót z emerytury i taka wiadomość. A jednak rewanż. I to po 11 latach

Floyd Mayweather w 2017 roku nie walczy zawodowo. Jego ostatnim pojedynkiem była walka z Conorem McGregorem. Dla Amerykanina była to 50 walka i 50 zwycięstwo w karierze. Mayweather od tamtego czasu prezentował się wyłącznie w walkach pokazowych: z Loganem Paulem, japońskim kickboxerem Tenshinem Nasukawą i Aaronem Chalmersem. Kilka dni temu potwierdzono, że 25 kwietnia w Demokratycznej Republice Konga zmierzy się z Mike'iem Tysonem.

Mayweather ogłosił że po hicie z "Bestią" chce jeszcze wrócić na zawodowy ring. - Wciąż mam wszystko, czego potrzeba, by ustanowić więcej rekordów. Nikt nie przyciągnie większej liczby widzów, nie będzie miał większej widowni na całym świecie i nie zarobi więcej pieniędzy na każdej gali - przyznał 49-latek.

Rewanż za "walkę stulecia" potwierdzony

Teraz nastąpiło oficjalne potwierdzenie. Mayweather zmierzy się z Filipińczykiem 47-letnim Manny Pacquiao. Wielokrotni mistrzowie świata walczyli ze sobą w maju 2015 roku. Amerykanin wygrał "Walkę Stulecia" przez jednogłośną decyzję sędziów. Przyniosła rekordowe przychody, choć samo widowisko sportowe nie spełniło oczekiwań kibiców.

Floyd i ja daliśmy światu to, co do dziś pozostaje największą walką w historii boksu. Kibice czekali wystarczająco długo i zasłużyli na ten rewanż

Walka Mayweather - Pacquiao odbędzie się 19 września 2026 w Las Vegas.

Rozwiń

Pacquiao - podobnie jak Mayweather - też był już na sportowej emeryturze. We wrześniu 2021 roku zawiesił rękawice na kołku i skupił się na działalności politycznej na Filipinach. W latach 2016-22 był senatorem. Po porażce w wyborach do senatu w 2025 roku ogłosił zakończenie kariery politycznej i powrócił do boksu. W lipcu 2025 stoczył walkę zawodową z Amerykaninem Mario Barriosem, która zakończyła się remisem.

Pacquiao (62-8-3, 39 KO) kilka dni temu ogłosił, że 25 kwietnia zmierzy się w Las Vegas z Rosjaninem Rusłanem Prowodnikowem (25-5, 18 KO), zwanym "Syberyjskim Rockym". Ma być to pokazowa walka na dystansie 10 rund.

Floyd Mayweather Jr. ALLEN BEREZOVSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Floyd Mayweather Jr. Philip FONG / AFP AFP

Walka Manny Pacquiao vs Mario Barrios TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Patrick Kypson - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport