Poważne zarzuty Masternaka. Rywal walczył nieczysto. Polak pokazuje dowody

Porażka Mateusza Masternaka w walce o pas mistrza świata w starciu z Chrisem Billamem-Smithem była ciosem dla wszystkich kibiców boksu, bo wydarzyła się według jednego z najmniej zakładanych scenariuszy. Polak boksował znakomicie, ale doznał kontuzji żeber, która wykluczyła go z dalszej walki. Brytyjczyk później przechwalał się, że celowo obijał korpus rywala i go "wyniszczył", na co "Master" odpowiedział bardzo ostro. A teraz zarzucił mu nawet nieczyste zagrania, pokazując urywki walki!