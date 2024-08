"Poważne naruszenie". Jest komunikat ws. Imane Khelif. Będzie gorąco

Przypomnijmy: u Khelif, oraz innej zawodniczki walczącej we Francji - Lin Yu Ting z Tajwanu stwierdzono w ubiegłym roku zbyt wysoki poziom testosteronu, uniemożliwając im walkę o medale mistrzostw świata. Być może udział tej dwójki w igrzyskach nie odbiłby się tak szerokim echem, gdyby nie zachowanie reprezentantki Włoch, Angeli Carini, która po 46 sekundach pojedynku z reprezentantką Algierii... poddała walkę i utonęła we łzach.

Niedługo po tym przez internet przetoczyła się prawdziwa burza. Pojawiły się głosy sugerujące, że Khelif nie powinna rywalizować w Paryżu, odwołujące się nie tylko do wspomnianej dyskwalifikacji z MŚ, ale i fizjonomii 25-latki. Doszło do tego, że głos zdecydował się zabrać Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wyjaśniając, że pięściarka spełniła wszystkie kryteria, niezbędne, by wystartować w IO. To jednak nie uspokoiło nawałnicy.