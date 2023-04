Łukasz Wierzbicki ciężko znokautowany. Tomasz Adamek komentuje

Gościem specjalnym wydarzenia był Tomasz Adamek, nasz legendarny zawodnik , który również z trudem omawiał to, co wydarzyło się na jego oczach.

- Skoro Łukasz padł, to na pewno "zgasło mu światło", ale najważniejsze że zszedł z ringu cały i zdrowy. Jest to przykre, bo Polak przegrywa, ale do tego trzeba być przyzwyczajonym, że zwycięzca może być tylko jeden - powiedział "Góral", dodając od razu coś, co wyraźnie w boksie Wierzbickiego rzuciło mu się w oczy.