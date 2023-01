Charakter wielkiego wojownika nie przeminął, dlatego pięściarz z Wałcza, któremu kibice najbardziej pamiętają spektakularną wiktorię nad Marco Huckiem , zdecydował się na pojedynek, w którym fachowcy nie dawali mu większych szans. Podopieczny trenera Andrzeja Liczika jednak stanął do boju z faworytem Richardem Riakporhem w Manchesterze, ponieważ wyszedł z założenia, że to dosłownie ostatni moment, aby dać sobie nadzieję na coś większego w boksie zawodowym.

Krzysztof Głowacki ustrzelony "bombą" przez Richarda Riakporhe'a

Niestety koniec przyszedł już w czwartej rundzie. 33-letni Riakporhe znów przycelował prawym hakiem, a po chwili dołożył prawy sierpowy, po którym poczuł, że to jest ten moment. Mając Głowackiego przy linach zadał serię bardzo mocnych uderzeń, a każdy kolejny groził ciężkim nokautem . Sędzia ringowy, który ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie pięściarzy, a nie kalkulowanie szans, podjął jak najbardziej słuszną decyzję.

Zdjęcia z tego pojedynku pokazują jak na dłoni, ile ważą ciosy w tej kategorii wagowej i co dzieje się z głową oraz twarzą zawodnika, który przyjmuje mocne uderzenie. Warto to mieć na uwadze, gdy czasami można odnieść wrażenie, że pięściarz za szybko stracił animusz lub sędzia wszedł do akcji...