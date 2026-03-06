W momencie, w którym Julia Szeremeta (rocznikowo) skończyła 23 lata, do historii przeszła jej kariera młodzieżowca. Ostatnim jej akordem było zdobycie złota na młodzieżowych mistrzostw Europy w boksie, co było powtórzeniem sukcesu sprzed dwóch lat. "Fajnie, że jest to złoto na zakończenie" - cieszyła się pięściarka w rozmowie z mediami Polskiego Związku Bokserskiego.

Teraz Szeremeta występować będzie już wyłącznie na seniorskich arenach. Czy ma w związku z tym jakieś obawy? Chyba niekoniecznie, bo to dla niej chleb powszedni. "Jestem do tego przyzwyczajona. Tym bardziej, że większość walk toczę z seniorkami, starszymi dziewczynami. Startuję na seniorskich i mistrzostwach Europy i świata" - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Naprawdę wielkimi krokami zbliża się jej pierwsza walka już jako pełnoprawnej seniorki. Poznaliśmy szczegóły imprezy, na której liście startowej znalazła się wicemistrzyni olimpijska.

To już pewne. Jest komunikat ws. walki Julii Szeremety

To już oficjalne. Julia Szeremeta wystąpi w walce otwarcia międzynarodowego turnieju Fight Club Baltic Cup w Koszalinie (7-8 marca). Zadeklarowano, że oprócz niej w wydarzeniu udział weźmie około 350 innych zawodników z różnych krajów, którzy zmierzą się w ok. 200 walkach. Jak opisuje portal ekoszalin.pl, zainteresowanie imprezą jest tak duże, że "nie ma już miejsca na kolejnych chętnych".

Turniej mieści szerokie kategorie wiekowe - od 11-latków od seniorów. Prawie połowa uczestników to jednak seniorzy walczący bez kasków. Rywalizacja będzie prowadzona równolegle w czterech ringach.

Udział Szeremety, ale i innych reprezentantek i reprezentantów biało-czerwonej kadry, potwierdza Polski Związek Bokserski. Wystąpią Natalia Niewiadomska, Angelika Krysztoforska, Nadia Formela, Nikola Prymaczenko, Wiktoria Rogalińska, Paweł Brach, Jakub Krzpiet, Nikodem Szafarz, Bartłomiej Rośkowicz, Maciej Marchel, Mateusz Urban, Wiktor Skiba, Oskar Kopera i Jakub Domurad.

"Organizatorzy przewidzieli wstęp wolny dla publiczności. Turniej stanowi istotny etap weryfikacji formy zawodników kadry narodowej w pierwszym kwartale sezonu 2026" - czytamy w komunikacie federacji.

Ciekawostką jest, że Szeremeta zawalczy nie w kategorii 57 kg, do której przyzwyczaiła kibiców i w której wywalczyła m.in. srebro igrzysk olimpijskich Paryż 2024, a w 60 kg. To niejako powrót do korzeni. W 2022 roku została bowiem mistrzynią Polski w wadze właśnie do 60 kg, pokonując w finale Żaklinę Kociołek.

