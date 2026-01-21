Julia Szeremeta jest nie tylko utalentowaną pięściarką ze srebrem olimpijskim na koncie, lecz także żołnierzem Wojska Polskiego. Odbywa służbę przy Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym u boku innych utytułowanych sportsmenek, w tym m.in. Aleksandry Mirosław, Natalii Bukowieckiej, Klaudii Zwolińskiej, Justyny Święty-Ersetic, Igi Baumgart-Witan oraz Malwiny Kopron.

"Jestem bardzo dumna z tego, że jestem żołnierzem i mogę godnie reprezentować Wojsko Polskie na arenach międzynarodowych. Przeszłam szkolenie i potrafię posługiwać się bronią. Umiałabym też rozebrać i złożyć karabin" - przyznawała niegdyś Szeremeta w rozmowie z "Faktem".

Temat właśnie wraca. A to przy okazji wydarzenia zorganizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Niejako potwierdzają się doniesienia i niezwykłe słowa Szeremety o oddaniu i dumie z służby.

Ważne spotkanie z udziałem Julii Szeremety. Tak określono ją w oficjalnym komunikacie

Na PGE Narodowym odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konferencja poświęcona sportom obronnym, które - jak zaznaczono - "stanowią istotny element systemu sportu, kształtując sprawność fizyczną, odporność psychiczną oraz postawy obywatelskie, mają również znaczenie dla wzmacniania potencjału obronnego państwa".

Na wydarzeniu pojawili się m.in. minister Jakub Rutnicki, wiceminister Piotr Borys, podsekretarz Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz Grzegorz Wrona, zastępca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia płk Tomasz Mazurek i prezes zarządu Polskiej Federacji Sportów Obronnych Włodzimierz Kwieciński.

Nie zabrakło również sportowców, w tym Waldemara Legienia - dwukrotnego mistrza olimpijskiego w judo, Moniki Michalik - brązowej medalistki igrzysk w Rio (2016) oraz Marty Niewczas - sześciokrotnej mistrzyni świata w karate tradycyjnym.

W rządowym komunikacie wyróżniono jednak przede wszystkim srebrną medalistkę igrzysk olimpijskich, która była niejako gościem honorowym. "Obecność Julii Szeremety, która jest inspiracją dla młodego pokolenia, oraz innych mistrzów, nadała wydarzeniu wymiar praktyczny, łącząc teorię z doświadczeniem sportu wyczynowego" - napisano.

Sama Szeremeta nie przeszła obok sprawy obojętnie. W mediach społecznościowych zamieściła kilka ująć z konferencji. Do zdjęć pozuje w wyjątkowym towarzystwie, w tym przede wszystkim u boku Szefa Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego pułkownika Mariusza Denkiewicza.

Konferencję symptomatycznie podsumował wiceminister Piotr Borys, niejako wskazując m.in. na Szeremetę i boks. "Sporty obronne stanowią integralny element nowoczesnego systemu sportu. Naszym celem jest stworzenie takich mechanizmów wsparcia, które pozwolą klubom i związkom na profesjonalizację szkolenia. Dialog z Wami jest dla nas drogowskazem przy tworzeniu skutecznych programów ministerialnych" - zakończył, zwracając się do sportowców, ekspertów akademickich, uczniów klas mundurowych oraz Federacji Sportów Obronnych.

