Potwierdzają się doniesienia o Szeremecie i jej trenerze. To już oficjalne

Przed ogłoszeniem wyników Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" Julia Szeremeta i jej trener Tomasz Dylak zawarli zakład. "Założyliśmy o tysiąc złotych. Ja powiedziałem, że Julka nie będzie w dziesiątce, a Julka powiedziała, że będzie" - zdradził szkoleniowiec na antenie TVP Sport. "Zakładzik poszedł. Zobaczymy. Liczę na was, kochani" - potwierdziła pięściarka, apelując o głosy.

Finalnie na scenie w Teatrze Wielkim statuetkę wręczono nie Szeremecie, a właśnie Dylakowi. Został bowiem wybrany Trenerem Roku. Przy okazji wygrał też zakład z podopieczną, której nazwisko znalazło się ostatecznie poza pierwszą dziesiątką głosowania.

Bal 100-lecia Plebiscytu Przeglądu Sportowego. Wyjątkowe wydarzenie, piękne miejsce i wspaniała atmosfera. Dziękuję serdecznie za wszystkie oddane na mnie głosy

Po wydarzeniu wróciła do codzienności, a nawet w końcu znalazła czas na coś, co odkładała bardzo długo. Szczegółami podzieliła się osobiście. Nadeszło też oficjalne potwierdzenie.

Szeremeta długo to odkładała, ale w końcu się udało. "Z dumą informujemy"

Po wywalczeniu srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku życie Julii Szeremety znacznie się zmieniło. Zyskała dużą rozpoznawalność, poprawił się również jej stan materialny. Mieszka w apartamencie zapewnionym przez sponsora, kupiła także własne lokum. "Kupiłam też mieszkanie, ale ono będzie raczej pod wynajem. Nie opłaca mi się tam mieszkać, skoro tylko przez 4-5 dni w miesiącu jestem w domu" - wyznała w Przeglądzie Sportowym Onet.

Poza tym ma jeszcze, jak sama przyznała, prywatny samochód i S-Crossa oklejonego po bokach swoimi zdjęciami. Tuż po powrocie z igrzysk podarowano jej dodatkowo 25 tysięcy złotych z urzędu miasta, 75 tys. premii od ministerstwa, samochód i 100 tys. od Polskiego Związku Bokserskiego, a także obraz, voucher na wakacje i 200 tys. od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W grze był jeszcze diament, lecz akurat tego Szeremeta długo nie odbierała.

"Diamentu od PKOl dalej nie odebrałam. Ostatnio planowaliśmy to zrobić, ale nie wyszło - nie zgraliśmy się z terminami" - wyjaśniła Huberowi Kęsce końcem 2025 roku.

Sprawa doczekała się finału. Julia Szeremeta, za pośrednictwem mediów społecznościowych, ogłosiła, że odebrała diament wraz z dyplomem uznania. Nagroda przypadła nie tylko jej.

"Z dumą informujemy, że Julia Szeremeta oraz jej trener Tomasz Dylak odebrali swoje diamenty. To wyjątkowa nagroda za zdobycie srebrnego medalu podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ewelinę Tobiasz, prezes firmy będącej partnerem PKOl.

To nie koniec ogłoszenia. "Podziwiamy ogromną waleczność Julii, jej determinację i charakter mistrzyni, a także fantastyczną współpracę z trenerem, która doprowadziła do jednego z najważniejszych sportowych sukcesów ostatnich lat. To kolejny dowód na to, że największe cele osiąga się zespołowo. Samemu można zajść daleko, ale prawdziwy sukces buduje się z ludźmi, którzy potrafią wskazać właściwy kierunek i wspierają na każdym etapie drogi" - podsumowano.

