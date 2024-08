Potężny atak Tomaszewskiego po sukcesie Szeremety. Hamulce puściły doszczętnie

To było do przewidzenia. Mimo że od finałowej walki Julii Szeremety minęły już blisko dwie doby, bój o złoty medal olimpijski z Lin Yu-ting nadal budzi ogromne emocje. Uległ im również Jan Tomaszewski. Bohater z Wembley uważa, że polska pięściarka w ogóle nie powinna była wychodzić do starcia o tytuł mistrzowski. - Przegrała, bo nie miała jak wygrać. Bo żadna dziewczyna nie wygra z chłopakiem - nie hamował się słynny bramkarz w rozmowie z "Super Expressem".