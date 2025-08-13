Nadchodzące mistrzostwa świata, których gospodarzem w dniach 4-14 września będzie miasto Beatlesów, czyli Liverpool, będą premierową imprezą tej rangi pod auspicjami nowego strażnika boksu olimpijskiego, federacji World Boxing.

Żeńska reprezentacja Polski, której liderką od igrzysk w Paryżu jest Julia Szeremeta, przyzwyczaiła nas, że z imprez tej rangi wraca z medalami. Z podiów cieszyliśmy się w 2022 roku za sprawą Oliwii Toborek i Lidii Fidury. Gorzej wygląda sytuacja wśród mężczyzn, ci muszą gonić nasze panie w dyscyplinie, która kiedyś była naszym męskim sportem numer jeden. Po raz ostatni powody do radości na czempionacie globu mieliśmy w 2003 roku w Bangkoku, gdy Aleksy Kuziemski wywalczył brąz w kategorii półciężkiej (rok później cieszył się z identycznego medalu w mistrzostwach Europy).

Szanse na zmianę takiego stanu rzeczy niestety topnieją, bo dotarły do nas dwie informacje, które jako pierwszy potwierdził sport.tvp.pl. Z powodu kontuzji wypada zawodnik, który wpadł w oko samemu Andrzejowi Gołocie, czyli Jakub Straszewski, a w Anglii zabraknie także Damiana Durkacza.

Absencja tego drugiego dotąd była tajemnicą poliszynela, choć już 1 sierpnia ekspert bokserski Jakub Biłuński dowiedział się, co w trawie piszczy. - Kibicuję Damianowi Durkaczowi od zawsze, ale decyzja o tym, żeby nie jechał na najważniejszy turniej w roku z powodu wesela... W mojej opinii nieakceptowalna z wielu powodów - pisał fachowiec od boksu, a w ostatnich godzinach dodał:

- Oficjalne potwierdzenie tego, o czym pisałem 1 sierpnia. Podtrzymuję: brak Durkacza na MŚ jest nieakceptowalny z wielu powodów... Durkacz trenował za państwowe pieniądze, żeby nie jechać na najważniejszą imprezę w roku z powodu wesela? To jest jakiś żart. Gość nie zdobył w seniorskim boksie żadnego medalu ME, MŚ i IO, a traktowany jest jak top kozak - poirytował się dziennikarz.

Rzeczywiście, sprawa jest co najmniej dyskusyjna. Wszak mówimy o zawodniku, który - jak mogłoby się wydawać - powinien wyznaczać standardy i pokazywać młodszym kolegom na swoim przykładzie, że impreza rangi mistrzostw globu to najwyższy priorytet. Z drugiej strony w życiu każdego z nas jest również przestrzeń na sprawy najwyższej wagi prywatnej, a uroczystość ślubu jest bez wątpienia takim wydarzeniem.

Ze swoimi dylematami i rozterkami skontaktowałem się z kilkoma osobami, które są w najbliższym otoczeniu Durkacza lub piastują role, które pozwalają im mieć głos decyzyjny, a przynajmniej mocno słyszalny dla zawodnika.

- Każdy w swoim życiu ma jakiś cel. Celem Damiana jest być sportowcem, mieć rodzinę i tak dalej. To nie stało się wczoraj, bo salę weselną zamawiał z większym wyprzedzeniem. Nałożyło się to na mistrzostwa świata, ale za bardzo nie mógł tego odwołać i przerzucić na inny termin. Szkoda, że nie pojedzie na mistrzostwa świata, ale co ja powiem? To on decyduje o swoim losie, ma 26 lat, chce założyć rodzinę i nie można mu w tym przeszkadzać. Oczywiście cel sportowy jest bardzo ważny, bo to także jego przyszłość, a wszyscy wiemy, że pokazać się na pierwszych mistrzostwach nowej federacji byłoby fajną sprawą, ale przez ten czas nie zapomni boksować i dalej będziemy tworzyli coś dla dobrego wyniku - zareagował w rozmowie z Interią Ireneusz Przywara, trener z Concordii Knurów, który jak mało kto zna Durkacza.

Ma go u swojego boku od przeszło dekady. - Dokładnie od 11 lat - precyzuje szanowany szkoleniowiec.

Zapytany, co by zrobił, gdyby jeden do jeden znalazł się w położeniu Durkacza, nie miał łatwego zadania. - Naprawdę ciężko pogodzić sytuację blisko rodzinną ze sportem na tym poziomie. To dwie bardzo ważne rzeczy, nawet nie zastanawiałem się głębiej, jak bym postąpił. Czasami człowiek popełnia w życiu błędy, a przecież dokonuje wyborów z myślą o najlepszym rozwiązaniu - cedził słowa trener, zwracając uwagę, że nowożeńcy tworzą wieloletni związek, trwający siedem lat. Były opiekun m.in. Tomasza Adamka ma też swoją optykę na to, dlaczego dotąd Durkacz nie osiągnął spektakularnego wyniku na największych imprezach.

Za chwilę ktoś powie, że Przywara rozumy pozjadał. Mnie się wydaje, że na dwóch olimpiadach, czy na pierwszej, było przetrenowanie. Wtedy, żeby zawodnik robił nie wiem co, to w ringu nie ma świeżości. W Tokio to była tragedia. Pewne rzeczy widziałem, ale minęło i już nawet nie chcę się denerwować

Prezes Nowaczek rozumie Durkacza. "Sam miałem przyjemność być na jego ślubie"

- Damian jest bardzo profesjonalnym sportowcem, który od wielu, wielu lat reprezentuje nasz kraj na arenie europejskiej i światowej. Zwyczajnie, po ludzku, jeśli akurat w tym roku tak nieszczęśliwie dla sportu, ale pewnie szczęśliwie dla Damiana się zdarzyło, że nałożyła się jego osobista uroczystość... Myślami był pewnie cały czas przy niej, więc być może to spowodowało rezygnację ze startu. W mojej ocenie Damian miał do tego stuprocentowe prawo - to z kolei reakcja, w rozmowie z Interią, Macieja Demela, wiceprezesa Polskiego Związku Bokserskiego.

Działacz bardzo dojrzale podjął dyskusję. Z jednej strony, owszem, pięściarz literalnie miał prawo do takiej decyzji, natomiast pytanie brzmi, czy reprezentant Polski - nawiązując do wpisu red. Biłuńskiego, od lat dotowany przez państwo, powinien w obliczu tak istotnej imprezy sportowej postawić na wybór osobistego priorytetu.

- Jeśli chodzi o Damiana, to nie miałbym z tym większego problemu. Natomiast nam skomplikowała się sytuacji z uwagi na nieszczęście, a mianowicie wypadek samochodowy chłopaków. Proszę wziąć pod uwagę również to, że przygotowania do MŚ to kilkumiesięczny cykl i rozpatrywany przez trenera mógł być wątek Cezarego Znamca. A mianowicie może to Cezary miał jechać na mistrzostwa świata, tym bardziej że na Pucharach Świata zdobył wyższe miejsce. Dlatego nie szukałbym tu drugiego dna. Myślę, że najbardziej sensowną odpowiedź udzieliłby trener kadry narodowej - zastrzegł wiceprezes PZB.

Po chwili sam jeszcze wrócił do rozważań na temat tego, czy Durkacz dokonał najwłaściwszego wyboru.

- A jeśli mnie pan pyta ogólnie o to, czy zawodnik ma prawo, uważam że przede wszystkim u kadrowicza wszystko powinno być podporządkowane pod starty, ale jest też życie prywatne, zdrowie i takie wątki osobiste. De facto można tutaj polemizować, czy faktycznie ślub można było przełożyć i czy jest on ważniejszy od kariery sportowej. Już nie chciałbym się w to zagłębiać. Uważam, że nie powinniśmy oczekiwać ode mnie klarownej odpowiedzi, najbardziej podłoże i całą strukturę zna trener - nadmienił Demel.

"Szukaniem dziury w całym" początkowo poirytował się Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku Bokserskiego. Gdy jednak nieco uspokoił emocje i zgodził się, że dziennikarz nie jest od tworzenia laurek i opisywania tylko rzeczy przyjemnych oraz miłych, zaczął mierzyć się z materią.

- Powiem w ten sposób: mamy dużo zawodników, jeśli chodzi o kadrę narodową. Damian jest bardzo odpowiedzialny, to bardzo dobry zawodnik, zresztą numer jeden. Natomiast w pełni rozumiemy, że też ma swoje życie prywatne. Sam miałem przyjemność być na jego ślubie i weselu, więc w stu procentach go dopinguję i też chcę, by jego życie osobiste rosło. W dłuższej perspektywie najważniejsze dla nas są igrzyska olimpijskie i tu musimy się w pełni skupić - zawyrokował sternik

Dopytany, czy absencja Durkacza z takiego punktu widzenia, że jest liderem kadry, nie wywołuje w nim rozterek, podtrzymał swoje stanowisko.

- Nie. Uważam, że wszystko jest w porządku. Mamy też innych zawodników, damy im szansę niech zaboksują. Damian i tak miał już przekładaną datę ślubu, a że została zaklepana wcześniej, nie było to dla mnie żadnym problemem. A też jechać nieprzygotowanym na mistrzostwa świata, bez zgrupowania, moim zdaniem nie ma sensu - odrzekł prezes Nowaczek.

Artur Gac, Interia

