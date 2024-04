Potężna bomba od Masternaka! Ależ cios, wspaniały powrót po dramacie w Anglii

W grudniu ubiegłego roku doszło do wyczekiwanej walki o mistrzostwo świata WBO wagi cruiser pomiędzy Chrisem Billamem-Smithem a Mateuszem Masternakiem. Do ósmej rundy starcie miało niespodziewany i przychylny dla Polaka przebieg. Niestety "Master" mimo wygrywania na kartach punktowych zrezygnował z dalszej rywalizacji, w związku z czym Brytyjczyk triumfował i zachował pas.

Jak się później okazało, Biało-Czerwony doznał zerwania mięśni międzyżebrowych, co uniemożliwiało mu poruszanie się i swobodne oddychanie. Mimo nieszczęśliwego wypadku Masternak od razu przyznał, że się nie podda i kolejny raz postara się doprowadzić do boju mistrzowskiego. Pierwszym tego przystankiem miała być walka we własnym mieście. Wrocławianin szybko wrócił do ringu, wystarczyły cztery miesiące od urazu, aby wybitny pięściarz ponownie pojawił się między linami.