Świat sportu pierwszy raz o Imane Khelif, ale też o Lin Yu-Ting usłyszał podczas bokserskich mistrzostw świata w 2023 roku. Wówczas zawodniczki zostały zdyskwalifikowane przez IBA, bo nie przeszły testów na płeć. Sugerowano, że w ich organizmie występują męskie chromosomy.

Khelif stosowała kurację hormonalną

Algierka i reprezentantka Tajwanu mogły jednak wziąć udział w letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie sięgnęły po złote medale. Pierwsza w kategorii do 66 kg, a druga w sekcji do 57 kg, pokonując w finale Julię Szeremetę.

Wokół tych zawodniczek narosło wiele kontrowersji. Khelif kilka tygodni temu przyznała, że przed igrzyskami w stolicy Francji poddała się kuracji hormonalnej w celu obniżenia poziomu testosteronu, ale nie zmienia to faktu, że nie jest osobą transpłciową. - Mam żeńskie hormony. Ludzie o tym nie wiedzą, ale stosowałam kuracje hormonalne, aby obniżyć poziom testosteronu przed zawodami - wyznała.

26-latka podkreśla, że czuje się kobietą i nie ma sobie nic do zarzucenia. Za cel obrała sobie kolejne igrzyska olimpijskie, które odbędą się w 2028 roku w Los Angeles.

Co za wieści ws. Imane Khelif. Promotor już myśli o mistrzostwie

Tymczasem pojawiły się sensacyjne informacje, które przekazał francuski dziennik "L'Equipe". 23 kwietnia 2026 roku Algierka stoczy swoją pierwszą zawodową walkę w paryskiej hali Salle Wagram.

- Ponieważ Imane nie boksowała od igrzysk, chodzi o to, żeby wrócić do formy. Biorąc pod uwagę jej formę na treningach, wkrótce będzie gotowa do walki o tytuł. Na tę pierwszą walkę szukamy wysokiej, atletycznej przeciwniczki, a nie niskiej - wyjaśnia promotor John Dovi, cytowany przez francuski dziennik.

Rywalka 26-latki nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że pojedynek będzie zakontraktowany na sześć dwuminutowych rund.

Imane Khelif

Imane Khelif

