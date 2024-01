Jak choćby pewnego razu, gdy umówiliśmy się na wywiad w stołecznym hotelu Marriott . Rozmowa była dość długa, a "brutalnie" przerwała ją godzina odjazdu pociągu do Krakowa. "Andrew" postanowił kawałek mnie odprowadzić, lecz gdy tylko przekroczył drzwi, w jednej chwili został rozpoznany i dalsza droga właściwie okazała się niemożliwa . Zaczęły się prośby o zdjęcia, wobec czego musieliśmy się pożegnać, bo wspólna przechadzka trwałaby bardzo długo.

Andrzej Gołota zwrócił się do kibiców. Legendarny pięściarz jednym zdaniem dotknął sedna

Podobnie było kilka lat temu, gdy Gołota swoją obecnością uświetnił prestiżowe zawody bokserskie w Krakowie, a mianowicie 38. turniej o "Złotą Rękawicę Wisły". Był to poniekąd sentymentalny powrót pod Wawel i do hali "Białej Gwiazdy", wszak właśnie tutaj w 1987 roku sięgnął po tytuł mistrza Polski. Obserwowałem z bliska, że gdyby momentami główny bohater wydarzenia nie próbował być nieco asertywny, to pewnie nie zobaczyłby ani kawałka choćby jednej z wielu finałowych walk. Natomiast cierpliwości nie można było mu odmówić, dzięki czemu uśmiech zagościł na twarzach wielu osób, którym udało się zrobić pamiątkowe zdjęcie lub uzyskać autograf.