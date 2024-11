Porażka Szeremety raczej pewna. Sama mówi o tym otwarcie. Trener potwierdza

Julia Szeremeta wciąż odbiera wyrazy uznania i uwielbienia po znakomitym występie w tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Polska pięściarka sięgnęła w Paryżu po srebrny krążek i bardzo szybko zyskała status gwiazdy. Po powrocie do kraju zrobiła sobie długą przerwę od rywalizacji o stawkę. Kibice niecierpliwie oczekują jej powrotu na ring, a ona sama... mówi o porażce, która musi przyjść. - Będę na to przygotowana. To raczej niemożliwe, że wygram wszystkie pojedynki - prognozuje 21-latka w rozmowie z TVP Sport.