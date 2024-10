Porażka Szeremety i nagłe wyznanie. Zapowiedź końca kariery

- Witajcie, kochani! Zrobiłem, co mogłem. Na początku walki spodziewaliśmy się, że Chris będzie bardzo szybki, ale zaskoczył mnie ten prawy, który trafił celnie i posłał mnie na deski. Szybko jednak wstałem i kontynuowałem walkę. Pod koniec pierwszej rundy udało mi się go zaskoczyć , jego nogi się ugięły, ale zabrakło czasu, aby kontynuować atak - zaczął Kamil Szeremeta.

Kamil Szeremeta zapowiada koniec kariery

Polski pięściarz w walce z Eubankiem Jr liczony był cztery razy . Mimo że zadeklarował gotowość do dalszej walki, sędzia postanowił w końcu przerwać pojedynek w Rijadzie. Była to dla niego trzecia porażka w karierze. Kolejna w walce o mistrzostwo świata.

- Skończyło się, jak się skończyło. To już trzecia porażka w walce o tytuł mistrza świata. Być może czas zejść ze sceny, choć nie udało się tego zrobić niepokonanym, jak śpiewał Perfect. Nie żałuję jednak żadnej chwili w ringu, bo to wszystko mnie wiele nauczyło. Prawdopodobnie była to moja ostatnia walka. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie - jesteście wspaniali! Teraz czas poświęcić się mojej rodzinie: dzieciom i mojej wspaniałej żonie Ani.Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz przepraszam - zakończył swoje oświadczenie Kamil Szeremeta.