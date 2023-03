Porażka oznacza koniec Joshuy? "Znak z niebios"

Joshua w ostatnim czasie przebywa w bokserskim dołku. Przegrał trzy z pięciu ostatnich walk, w tym dwie z rzędu z Ołeksandrem Usykiem. W czasie sobotniej gali w Londynie zawalczy z Jermainem Franklinem i ta walka ma być dla niego ostatnią szansą, by wrócić do starć o najwyższe stawki w wadze ciężkiej. Ewentualna porażka obudziłaby wiele wątpliwości co do dalszej kariery.

Boks. Promotor Usyka sugeruje koniec kariery Anthony`ego Joshuy

Promotor Usyka, Ołeksandr Krasiuk, odniósł się do sytuacji Anglika, sugerując nawet koniec jego kariery. - Jeśli przegrałby tę walkę, oznaczałoby to, że już nie ma paliwa, by iść dalej, więc byłby to dobry moment, by powiedzieć sobie "stop". To nie znaczy oczywiście, że jest złym pięściarzem, ale może byłoby to dla niego lepsze rozwiązanie. Siła wyższa może chcieć, by przestał boksować i zaczął robić inne rzeczy - stwierdził.