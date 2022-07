Porażająca relacja ukraińskiego boksera. "Słyszałem głosy wzywające pomocy"

24 lutego wojska rosyjskie wkroczyły na teren Ukrainy i rozpoczęły ataki. Od tego momentu obywatele Ukrainy żyją w ciągłym strachu i robią co w ich mocy, by zatrzymać oddziały agresora. Wojna dla wielu ukraińskich sportowców oznaczała zawieszenie kariery i dołączenie do obrony kraju przed żołnierzami Władimira Putina. Podobną decyzję podjął 22-letni bokser Władysław Gela.