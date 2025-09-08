Partner merytoryczny: Eleven Sports

Popis w piątek, bijatyka w poniedziałek. Polski diament już blisko medalu MŚ

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Kinga Krówka jest najmłodszą reprezentantką Polski w całej kadrze na mistrzostwa świata w Liverpoolu, dopiero pod koniec listopada skończy 19 lat. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, gdy w Anglii wychodzi do walk ze starszymi rywalkami. W piątek zdemolowała w pierwszej rundzie Nowozelandkę Jordan Wilson, dziś pełen dystans wytrzymała w ringu Szkotka Caitlin Rainey. A to oznacza, że w środę nastolatka z Gostynia powalczy już o medal - z Chen Nien-chin z Tajwanu, która stała na podium igrzysk w Paryżu. Pięć miesięcy temu już Azjatkę pokonała.

Kinga Krówka (z prawej) wciąż błyszczy w Liverpoolu
Kinga Krówka (z prawej) wciąż błyszczy w LiverpooluBen Roberts PhotoGetty Images

Talent przez duże "T" - to już można powiedzieć o Kindze Krówce. Dziewczynie, która nie boi się wyjść do walki z zawodniczkami znacznie starszymi, znacznie bardziej doświadczonymi i utytułowanymi. Imponowała "serduchem" już w kategoriach młodzieżowych, ale światu pokazała się w tym roku. W Pucharze Świata w Foz do Iguacu pokonała brązową medalistkę z Paryża Chen Nien-chin - i to w oczach czterech z pięciu sędziów.

Co jednak ważniejsze - świetną formę przywiozła do Liverpoolu. Pokazała to w piątek, kończąc już w pierwszej rundzie walkę z Nowozelandką Jordan Wilson, niemal dwa razy od siebie starszą. Tuż przed nią boksowała wtedy Szkotka Caitlin Rainey. Nie zachwyciła, ale wygrała. I to one dwie rywalizowały dziś w sesji wieczornej o miejsce w ćwierćfinale.

Zobacz również:

To był koncert Emilii Koterskiej na ringu w Liverpoolu
Boks

Kolejny wielki polski talent. Kapitalne dziewięć minut, jedna walka od medalu

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Mistrzostwa świata w boksie. Kinga Krówka już w ćwierćfinale. Ciężka przeprawa w Liverpoolu ze Szkotką

    W poniedziałek reprezentanci Polski mieli świetny bilans w sesji południowej - swoją pierwszą walkę w Liverpoolu wygrała już Emilia Koterska, później drugą Adam Tutak. On zaimponował tak w czwartek, jak i dzisiaj - sercem do walki, ale i siłą swoich ciosów.

    18-letnia Kinga Krówka też w pierwszym pojedynku pokazała niezwykłą moc, ale nie ma co ukrywać: wtedy rywalka raczej prezentowała poziom hobbystyczny. Dziś trafiła na Szkotkę, a ta odpuszczać nie zamierzała. I zdając sobie sprawę z potęgi kontry Polki i mocy jej lewej ręki, dążyła do zwarć i rywalizacji w półdystansie.

    Większa część z dziewięciu minut była więc brzydka, a Polka zdecydowanie gorzej się poruszała niż trzy dni temu.

    Dwie bokserki w ochraniaczach na głowę walczą na ringu, jedna z nich właśnie wyprowadza cios, a druga reaguje dynamiczną mimiką i napięciem mięśni, obie skupione na pojedynku
    Kinga Krówka (z prawej)Tomasz Jastrzębowski/REPORTERReporter

    Pięściarka z Gostynia dobrze jednak weszła w ten pojedynek - częściej trafiała rywalkę, ale trudno tu było mówić o jakiejś wyraźnej przewadze. Decydowały zapewne w oczach sędziów pojedyncze akcje, może nawet ogólne wrażenie. Bo kogoś musieli tu wskazać jako lepszą w tych trzech minutach - cała piątka wskazała więc Polkę.

    Zobacz również:

    Adam Tutak dał lekcję boksu wicemistrzowie świata juniorów
    Boks

    Wicemistrz świata wyliczony. A później rozbity. Koncert polskiego asa w Liverpoolu

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      I niestety nie było zmiany stylu boksowania także i w drugiej dosłonie. Kinga za rzadko używała prawej ręki, była zbyt pasywna. Dobrze choć że arbiter ringowy Frank Fiacco z Kanady był cierpliwy, bo jednej i drugiej mógł udzielić ostrzeżenia. Strzały Polki okazały się bardziej wyraźne, może precyzyjniej dochodziły celu. I po sześciu minutach u wszystkich sędziów prowadziła 20:18.

      Tylko kataklizm mógł więc pozbawić Krówkę awansu: wyraźne przegranie starcia, nokaut czy jakieś głupie ostrzeżenie. To nie nastąpiło, ale całe szczęście, że ten brzydki pojedynek, momentami przypominający zapasy, dobiegł końca. U trzech arbitrów tę część walki wygrała Szkotka, u dwóch Polka. Nie miało to znaczenia, bo do listy wyników i tak poszło 5:0 dla Krówki.

      Aby zdobyć w Liverpoolu medal, nasza 18-latka musi wygrać jeszcze jedną walkę. A stoczy ją już w środę - rywalką będzie Chen Nien-chin z Tajwanu, brązowa medalistka olimpijska z Paryża. Dziś Azjatka rozpoczęła zmagania, pewnie wypunktowała 5:0 Szwajcarkę Annę Julię Jenni.

      Pięć miesięcy temu Krówka sensacyjnie Tajwankę w Brazylii pokonała. Oby do powtórki doszło i teraz.

      Zobacz również:

      Kacper Meyna znalazł się u boku swojego przyjaciela, prezydenta RP Karola Nawrockiego w loży na meczu Polska - Finlandia. Później poszedł także do szatni "biało-czerwonych"
      Boks

      Polski bokser wszedł z Nawrockim i "Lewym" do szatni. Ujawnia, co krzyknął prezydent

      Artur Gac
      Artur Gac
      Kinga Krówka
      Kinga KrówkaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Tomasz Dylak: Dla mnie marzenia mają większą wartość od pieniędzy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja