Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polskie pięściarki przeszły testy płci przed MŚ. Teraz otrzymały wyniki

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Na początku września w Liverpoolu odbędą się tegoroczne mistrzostwa świata w boksie, podczas których o medale walczyć będą także reprezentantki Polski. Zgodnie z przepisami panie przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii przeszły testy płci w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Teraz każda z nich otrzymała odpowiedni certyfikat.

Julia Szeremeta
Julia SzeremetaAFP

Już za kilkanaście dni oczy całego pięściarskiego środowiska, zwrócone będą na Liverpool, gdzie odbywać się będą mistrzostwa świata w boksie kobiet. W dniach 4-14 września najlepsze bokserki z całego globu powalczą o tytuł czempionki. World Boxing nie chciał, aby powtórzyła się historia z XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i zadbał o transparentność imprezy. Wprowadzono bowiem wymóg uzyskania odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego płeć wszystkich zawodniczek, aby upewnić się, że wszystkie uczestniczki imprezy walczyć będą na równych zasadach. 

Julia Szeremeta: Nawet nie wiedziałam, że zrobiłam taki szał. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polskie pięściarki już po testach płci. Otrzymały certyfikaty

Testy płci przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii przeszły także reprezentantki Polski. Teraz w rozmowie z Polską Agencją Prasową Maciej Demel, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, ogłosił, że wszystkie polskie pięściarki otrzymały już certyfikaty z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i za kilkanaście rozpoczną rywalizację w światowy czempionacie.

"Bardzo się z tego cieszę, że taki obowiązek został wprowadzony. Przynajmniej jest tak, jak w kilku innych dyscyplinach, np. lekkiej atletyce. (...) Naprawdę do uporządkowania tych spraw tak niewiele potrzeba. Sensacji i być może niesprawiedliwości można było uniknąć. Niesprawiedliwości, która wynika z pomówień. A te pomówienia stają się faktem" - przyznał Demel.

Z pewnością pięściarki nie musiałyby przechodzić testów płci przed tak ważnymi zawodami, gdyby nie kontrowersje wokół dwóch zawodniczek - Imane Khelif i Lin Yu-ting. Przypomnijmy, że w 2023 roku obie panie zostały zdyskwalifikowane z mistrzostw świata z powodu zbyt wysokiego poziomu testosteronu w organizmie. Decyzję IBA o wykluczeniu pięściarek z czempionatu podważył jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który kilka miesięcy później dopuścił obie sportsmenki do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wkrótce potem MKOl "wykreślił IBA z rodziny olimpijskiej" i zdecydował się na współpracę z World Boxing, a więc organizacją, która organizuje tegoroczne mistrzostwa świata. Ta postanowiła wprowadzić politykę, która sprawi, że kobiecy boks zyska na transparentności.

Bokserka w niebieskim stroju z polskim godłem na piersi podnosi rękę w geście zwycięstwa, na twarzy widoczne emocje i ślady zmęczenia, w tle rozmyte sylwetki widzów.
Julia SzeremetaMUSTAFA CIFTCIAFP
Lin Yu-ting
Lin Yu-tingMOHD RASFAN / AFPAFP
Imane Khelif
Imane KhelifAytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja