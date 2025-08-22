Polskie pięściarki przeszły testy płci przed MŚ. Teraz otrzymały wyniki

Już za kilkanaście dni oczy całego pięściarskiego środowiska, zwrócone będą na Liverpool, gdzie odbywać się będą mistrzostwa świata w boksie kobiet. W dniach 4-14 września najlepsze bokserki z całego globu powalczą o tytuł czempionki. World Boxing nie chciał, aby powtórzyła się historia z XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i zadbał o transparentność imprezy. Wprowadzono bowiem wymóg uzyskania odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego płeć wszystkich zawodniczek, aby upewnić się, że wszystkie uczestniczki imprezy walczyć będą na równych zasadach.

Polskie pięściarki już po testach płci. Otrzymały certyfikaty

Testy płci przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii przeszły także reprezentantki Polski. Teraz w rozmowie z Polską Agencją Prasową Maciej Demel, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, ogłosił, że wszystkie polskie pięściarki otrzymały już certyfikaty z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i za kilkanaście rozpoczną rywalizację w światowy czempionacie.

"Bardzo się z tego cieszę, że taki obowiązek został wprowadzony. Przynajmniej jest tak, jak w kilku innych dyscyplinach, np. lekkiej atletyce. (...) Naprawdę do uporządkowania tych spraw tak niewiele potrzeba. Sensacji i być może niesprawiedliwości można było uniknąć. Niesprawiedliwości, która wynika z pomówień. A te pomówienia stają się faktem" - przyznał Demel.

Z pewnością pięściarki nie musiałyby przechodzić testów płci przed tak ważnymi zawodami, gdyby nie kontrowersje wokół dwóch zawodniczek - Imane Khelif i Lin Yu-ting. Przypomnijmy, że w 2023 roku obie panie zostały zdyskwalifikowane z mistrzostw świata z powodu zbyt wysokiego poziomu testosteronu w organizmie. Decyzję IBA o wykluczeniu pięściarek z czempionatu podważył jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który kilka miesięcy później dopuścił obie sportsmenki do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wkrótce potem MKOl "wykreślił IBA z rodziny olimpijskiej" i zdecydował się na współpracę z World Boxing, a więc organizacją, która organizuje tegoroczne mistrzostwa świata. Ta postanowiła wprowadzić politykę, która sprawi, że kobiecy boks zyska na transparentności.

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCI AFP

Lin Yu-ting MOHD RASFAN / AFP AFP

Imane Khelif Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP