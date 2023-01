Przez ponad połowę walki niewiele się działo. Obaj zawodnicy czuli do siebie respekt i rzadko porywali się na odważniejsze akcje.

Balski wygrał i zaskoczył. Zastanawia się nad końcem kariery

Po walce Polak jednak zaskoczył. Po walce, w wywiadzie dla TVP, stwierdził, że prawdopodobnie była to jego ostatnia walka. Później tłumaczył, że potrzebuje odpoczynku, aby przemyśleć kilka rzeczy.

We wcześniejszych pojedynkach kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Bohater lokalnej publiczności Łukasz Pławecki pewnie pokonał Emmanuela Feuzeu. Rywal starał się prowokować Polaka, ale to tylko go rozjuszyło i w czwartej rundzie posłał Hiszpana na deski. Przed czasem zwyciężali też Artur Górski i Rafał Wołczecki.