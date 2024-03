Kołkowski do Szeremety: Naucz się, chłopie, wygrywać i wtedy nie będzie problemu

- Panowie, bez przesady. Jak pojedziesz do Niemiec, Francji, Anglii, a w szczególności Włoch i Hiszpanii, to musisz przeciwnika zmiażdżyć. On się bulwersował, że to wygrał, ale jak on to wygrał? Jak jedziesz za granicę, do tzw. paszczy lwa, to musiałbym go znokautować. (...) A tutaj dali remis. Nie mogę tak mówić, że jestem zły na sędziów, bo można powiedzieć, że mogłem wygrać przed czasem i zamknąłbym usta sędziom. Bardziej jestem zły na siebie, ale też jestem trochę zawiedziony tym całym punktowaniem i wchodzeniem w du*** zagranicznym przeciwnikom - wypalił Szeremeta, odpowiadając na pytanie dziennikarza ringpolska.pl.