Polski pięściarz pobity w walce wieczoru. Było tak blisko!

Dąbrowski mógł pokonać Murata? "Przez chwilę chyba była szansa wygrać"

- Miałem wrażenie, że jeśli Norbert Dąbrowski znalazłby w sobie determinację do tego, żeby podnieść się na "osiem", to Karo Murat by jej nie miał, żeby kontynuować ten pojedynek. Ormianin nie wyglądał na przygotowanego do pojedynku i przez chwilę chyba była szansa, żeby to wygrać. Szkoda - skomentował pojedynek były bokser, obecnie trener i ekspert telewizyjny Maciej Miszkiń.