W sobotę odbędzie się gala Polsat Boxing Promotions 5. W walce wieczoru Nikodem Jeżewski zmierzy się z Arturem Mannem.

Dzisiaj bohaterowie gali zaprezentowali się na treningu medialnym. Pojawił się także Jeżewski, który wiąże duże nadzieje z najbliższym pojedynkiem.



- Plan jest taki, żebym był sobą. Jeżeli będę realizował plan i był sobą, to będzie okay - powiedział.



- Jestem grubo ubrany. Zostało jeszcze trochę wagi do zbicia, ale czuję się bardzo dobrze - dodał Jeżewski.



Jutro o 18 odbędzie się oficjalne ważenie. Gala już w sobotę we wrocławskiej hali Orbita.

Reklama