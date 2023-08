Takiej walki na polskiej ziemi nie było od czasu starcia Tomasza Adamka z Witalijem Kliczką . Pamiętna gala miała jeszcze większą temperaturę, bo do ringu wkraczał nasz mistrz świata dwóch niższych kategorii wagowych. Teraz nasi kibice, w znakomitej większości, ściskają kciuki za Ołeksandra Usyka, który w ostatnią sobotę sierpnia na stadionie we Wrocławiu stanie do obrony trzech pasów królewskiej kategorii wagowej .

Ołeksandr Usyk zaszył się w polskiej wiosce. Tutaj ma swoje królestwo

Starcie w stolicy Dolnego Śląska ma wielki znaczenie dla Usyka , odkładając na bok sam aspekt sportowy. Wiadomo, że marzeniem Ukraińca byłoby starcie w swojej ojczyźnie, ale w sytuacji, gdy w jego kraju trwa wojna , to właśnie Polska jest najbliższym, serdecznym domem dla milionów obywateli tego państwa . Tym samym Usyk spodziewa się, że wielu jego rodaków zagości w arenie, w której na co dzień mecze piłkarskie rozgrywa zespół Śląska Wrocław.

Mariusz Wach sparuje z Ołeksandrem Usykiem, a za chwilę wyrusza do USA

To właśnie w tych luksusach Usyk wykuwa formę, która znów ma być mistrzowska. Jak się okazuje, od długiego czasu - co przekazał portal bokser.org - pomaga mu nasz weteran wagi ciężkiej, Mariusz Wach. Olbrzym z Polski sam nie doszedł do wielkich sukcesów, ale konfrontował się z całą czołówką światową, a od wielu długich lat jest wziętym sparingpartnerem. I to się nie zmienia mimo niespełna 44 lat na karku, bo szczęka pięściarza z Małopolski wciąż zdaje się być z granitu.