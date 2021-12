Na zawodowych ringach Rosjanin też idzie jak burza, demolując rywali, m.in. znanego z dobrej szczęki Avery'ego Gibsona, niezłego Jonathana'a Rice'a, byłego mistrza świata Samuela Petera i - w swojej ostatniej dotychczasowej walce - uznanego Erkana Tepera. Notabene z Machmudowem sparował w tym roku Adam Kownacki, Wach będzie mógł więc zasięgnąć opinii z pierwszej ręki.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Robert Lewandowski 35% Jan-Krzysztof Duda 65%

głosów: 10142

- Kontynuujemy drogę na szczyt góry z królem dżungli. Wierzymy, że to bardzo dobra walka, która przybliży Arslanbeka do naszego ostatecznego celu, czyli mistrzostwa świata wagi ciężkiej. Wach to mocny rywal i wygrana nad nim mocno przybliży mojego zawodnika do walki mistrzowskiej - mówi Camille Estephan z grupy Eye of the Tiger Management, promotor Machmudowa.

Reklama

Nasz były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej już od ponad miesiąca wie o tej potyczce. I sam doskonale zdaje sobie sprawę, że poprzeczka zostanie zawieszona bardzo wysoko. Liczy jednak, że rutyną, a zwłaszcza obyciem z dużą presją, mocno postawi się faworytowi. Liczy, że jeśli walka wejdzie w drugą fazę zakontraktowanego dystansu, jego szanse wzrosną.