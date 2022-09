"Polski olbrzym" ruszył na podbój Afryki. Rywal chce go znokautować!

Pięściarz z RPA należał do światowej czołówki kategorii cruiser, miał jednak ogromne problemy z uzyskaniem granicy 90,7 kilograma i przeniósł się do krainy olbrzymów. W potyczce z Bogdanem Dinu wniósł do ringu prawie 105 kilogramów. Tym razem będzie jeszcze trudniej, bo Mariusz nie zwykł przewracać się od byle ciosu...

- Wach to przecież były pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej, który wniesie do ringu nie tylko warunki fizyczne, ale i swoje doświadczenie. Nie mogę się już doczekać tej walki, która będzie dla mnie sporym wyzwaniem. Wach stanowi prawdziwy i mocny test. To typ twardziela, dlatego czeka mnie trudna przeprawa. Wiem jednak co muszę robić, opracowaliśmy dobry plan taktyczny i wierzę, że choć jestem dużo mniejszy, to znajdę na niego sposób - mówi Lerena.