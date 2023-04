Polski olbrzym ogłosił walkę. Niesamowita sprawa. "Poprzeczka wysoko"

W minioną sobotę przy ulicy Przemysłowej w Tarnowie odbył się dzień otwarty, zorganizowany przez Global Boxing , działający od wielu lat w mieście klub bokserski. Jego szefem jest trener Aleksander Maciejowski , który w 2013 roku doprowadził Justynę Walaś do tytułu mistrzyni świata kadetek. A dwa lata później duet świętował brązowy medal, również na mistrzostwach świata, z tym że już w gronie młodzieżowców. Później na jakiś czas drogi trenera i zawodniczki się rozeszły, a teraz znów zwarli szeregi i mają konkretny plan, jak doprowadzić zawodniczkę do najważniejszych pojedynków teraz już w boksie zawodowym.

Mariusz Wach w walce wieczoru w Tarnowie. Przed nim Justyna Walaś

Spiritus movens jest z kolei Mariusz Kołodziej, biznesmen mieszkający w New Jersey, który na pewien czas wszedł do boksu zawodowego, spektakularnie doprowadzając Mariusza Wacha do pojedynku mistrzowskiego z Władimirem Kliczką. Później, z konkretnych powodów, pochodzący z Podkarpacia przedsiębiorca wycofał się z boksu zawodowego, jednak nadal bardzo mocno wspiera projekt Global Boxing w Tarnowie.