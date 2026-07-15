Polski olbrzym kontra "Niszczyciel", wielka walka w Ameryce. Joshua reaguje

"Andy Ruiz (35-2-1, 22 KO) wraca po długiej przerwie na ring przeciwko Damianowi Knybie (17-1, 11 KO) 4 września w New Jersey. Walkę na żywo pokaże platforma DAZN i telewizja TNT" - napisała "Biblia Boksu", czyli Ring Magazine, dodając specjalnie przygotowaną grafikę.

Od razu dodano, że na gali wystąpi również mający polskie korzenie Vito Mielnicki, który zmierzy się z Austinem 'Ammo' Williamsem w wadze średniej.

Oficjalnie: Damian Knyba - Andy Ruiz junior

Dlaczego Newark? To właśnie hala Prudential Center w tym mieście pękała w szwach, gdy walczył w niej w swoim najlepszych latach Tomasz Adamek. Polonia gwarantowała zakup biletów, więc tu na galach występowało także wielu innych polskich pięściarzy. Organizatorzy liczą, że magia tego miejsca wciąż trwa. A doskonałą zachętą jest nazwisko oponenta, czyli Andy'ego Ruiza juniora.

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Amerykanin przeszedł do historii w 2019 roku, gdy w ostatniej chwili przyjął propozycję walki z uważanym wówczas za nie do pokonania Anthonym Joshuą. To dlatego później w brodę pluł sobie Adam Kownacki, który uznał, że potencjalna porażka za bardzo podkopie mu karierę. Tymczasem "Niszczyciel" nie kalkulował i sensacyjnie rzucił na deski brytyjskiego herosa.

Niektórzy mówią ostro, że z Ruiza pozostały już tylko zgliszcza. Faktem jest, że kompletnie nie uniósł sławy, a przede wszystkim zrujnowały go gigantyczne pieniądze, które zarobił zwłaszcza w rewanżu. Wtedy przegrał "tylko" walkę, a w kolejnych walkach poniósł znacznie sromotniejsze porażki.

Knyba wie, że dla niego to gigantyczna szansa, by w wielkim stylu wrócić po ostatniej porażce o tymczasowy tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, który przeszedł w pełnoprawny - a należy do Niemca Agita Kabayela.

- Zdecydowanie staję przed ogromną szansą i wierzę, że ją wykorzystam. Na pewno czeka mnie ciężkie zadanie, ale mam zdecydowanie argumenty, żeby to wygrać. Wierzę, że to mi się uda. Teraz sparowałem też przez sześć tygodni z Anthonym Joshuą, jego team podpowiedział mi dużo fajnych rzeczy - mówi Interii olbrzym z Polski, jeden z obecnie dwóch najlepszych naszych "ciężkich".

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Jakie zatem usłyszał słowa z ekipy asa, który formę wykuwa w gymie Ołeksandra Usyka w Hiszpanii?

- Powiedzieli, że warto brać tę walkę i mogę ją wygrać, tylko cały czas muszę być skupiony, trzymać się planu i nie popełniać żadnych głupich błędów. Jeśli to wykonam, to uważają, że mogę to zdecydowanie wygrać. Zwycięstwo jest jak najbardziej w moim zasięgu - zdradził 30-latek.

Artur Gac, Interia

Damian Knyba (z prawej) tu w walce Joeyem Dawejką Frank Franklin II East News





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