Polski olbrzym kontra "Niszczyciel", wielka walka w Ameryce. Joshua reaguje
Na polskim podwórku trwa wojna, w sporze są promotor Krystian Każyszka i przedstawiciele Damiana Knyby, tymczasem ze Stanów Zjednoczonych już popłynął oficjalny komunikat. Ogłoszono wielki pojedynek z byłym mistrzem świata tej dywizji, sensacyjnym pogromcą Anthony'ego Joshui - Andym Ruizem juniorem. Olbrzym z Polski, właśnie 30-letni Knyba stanie przed ogromną szansą, aby wybić się na plecach wciąż mającego głośne nazwisko blisko 37-letniego Amerykanina. - Staję przed ogromną szansą - mówi Interii.
"Andy Ruiz (35-2-1, 22 KO) wraca po długiej przerwie na ring przeciwko Damianowi Knybie (17-1, 11 KO) 4 września w New Jersey. Walkę na żywo pokaże platforma DAZN i telewizja TNT" - napisała "Biblia Boksu", czyli Ring Magazine, dodając specjalnie przygotowaną grafikę.
Od razu dodano, że na gali wystąpi również mający polskie korzenie Vito Mielnicki, który zmierzy się z Austinem 'Ammo' Williamsem w wadze średniej.
Oficjalnie: Damian Knyba - Andy Ruiz junior
Dlaczego Newark? To właśnie hala Prudential Center w tym mieście pękała w szwach, gdy walczył w niej w swoim najlepszych latach Tomasz Adamek. Polonia gwarantowała zakup biletów, więc tu na galach występowało także wielu innych polskich pięściarzy. Organizatorzy liczą, że magia tego miejsca wciąż trwa. A doskonałą zachętą jest nazwisko oponenta, czyli Andy'ego Ruiza juniora.
Weto z Niemiec ws. Kliczki. Odmowa dotarła po powrocie z Polski do Ukrainy
Amerykanin przeszedł do historii w 2019 roku, gdy w ostatniej chwili przyjął propozycję walki z uważanym wówczas za nie do pokonania Anthonym Joshuą. To dlatego później w brodę pluł sobie Adam Kownacki, który uznał, że potencjalna porażka za bardzo podkopie mu karierę. Tymczasem "Niszczyciel" nie kalkulował i sensacyjnie rzucił na deski brytyjskiego herosa.
Niektórzy mówią ostro, że z Ruiza pozostały już tylko zgliszcza. Faktem jest, że kompletnie nie uniósł sławy, a przede wszystkim zrujnowały go gigantyczne pieniądze, które zarobił zwłaszcza w rewanżu. Wtedy przegrał "tylko" walkę, a w kolejnych walkach poniósł znacznie sromotniejsze porażki.
Knyba wie, że dla niego to gigantyczna szansa, by w wielkim stylu wrócić po ostatniej porażce o tymczasowy tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, który przeszedł w pełnoprawny - a należy do Niemca Agita Kabayela.
- Zdecydowanie staję przed ogromną szansą i wierzę, że ją wykorzystam. Na pewno czeka mnie ciężkie zadanie, ale mam zdecydowanie argumenty, żeby to wygrać. Wierzę, że to mi się uda. Teraz sparowałem też przez sześć tygodni z Anthonym Joshuą, jego team podpowiedział mi dużo fajnych rzeczy - mówi Interii olbrzym z Polski, jeden z obecnie dwóch najlepszych naszych "ciężkich".
Wielka bitwa Polaka z byłym mistrzem świata. "Ma prawo czuć się skrzywdzony"
Jakie zatem usłyszał słowa z ekipy asa, który formę wykuwa w gymie Ołeksandra Usyka w Hiszpanii?
- Powiedzieli, że warto brać tę walkę i mogę ją wygrać, tylko cały czas muszę być skupiony, trzymać się planu i nie popełniać żadnych głupich błędów. Jeśli to wykonam, to uważają, że mogę to zdecydowanie wygrać. Zwycięstwo jest jak najbardziej w moim zasięgu - zdradził 30-latek.
Artur Gac, Interia