"Polski Olbrzym" kontra Fury. Szokujący komunikat. Nikt się nie spodziewał

Wtorek przyniósł niespodziewany, wręcz szokujący komunikat ze świata boksu. Już wcześniej było jasne, że Tyson Fury pojawi się w ringu w środku lata, by "rozgrzać się" przed prestiżowym jesiennym starciem z Anthonym Joshuą. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że jego rywalem będzie Mariusz Wach. Taką informację podają zgodnie magazyn "The Ring", Sky Sports czy BBC.

Walkę zaplanowano na piątek 24 lipca w Tajlandii. "Król Cyganów" przebywa w tym kraju od kilku tygodni, jest na obozie treningowym. Poprzedni pojedynek stoczył 11 kwietnia. Był wyraźnie lepszy od Arsłanbeka Machmudowa i wygrał jednogłośną decyzją sędziów.

Coś niesamowitego. Mariusz Wach powalczy z Furym. Zostały 24 dni

Trudno było spodziewać się, by kolejny oponent Brytyjczyka miał status zawodnika z najwyższej półki. To ma być "przetarcie" przed Joshuą z kimś niżej notowanym. W żadnym momencie na giełdzie nazwisk nie pojawiło się jednak to Wacha.

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Do konfrontacji dojdzie w hali Max Muay Thai Stadium, w mieście Pattaya leżącym nad Zatoką Tajlandzką, około 140 kilometrów na południe od Bangkoku.

To mały zwrot akcji, bo wcześniej wydawało się, że "The Gypsy King" wystąpi na gali 1 sierpnia w Dublinie. Wybrano jednak termin bliższy o 8 dni. Co ciekawe, dzień po Furym do akcji wejdzie właśnie Joshua, w sobotę 25 lipca zmierzy się z Kristianem Prengą. W odstępie 24 godzin zobaczymy więc formę obu uczestników jesiennej wewnątrz brytyjskiej bitwy.

Wach legitymuje się bilansem 39-13 w boksie zawodowym (poprzednie takowe starcie 10 kwietnia z Kamilem Bieleckim, zwycięstwo). Czasem widać go w oktagonie gal freak fightowych, ostatni raz na Prime MMA 16 (26 kwietnia), gdy walczył z trzema oponentami jednocześnie: najpierw znokautował Bartosza "Norasa" Iwanowskiego, a następnie przegrał decyzją sędziów z Damianem Tańculą i Olafem "Farrleyem" Kasprzykiem.

Mariusz Wach BoxingPhotos/Rocky Boxing Night materiały prasowe

Tyson Fury ogłosił powrót ze sportowej emerytury JUSTIN TALLIS AFP

Mariusz Wach (po prawej) ANDREW COULDRIDGE/POOL/AFP AFP





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