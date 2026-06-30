"Polski Olbrzym" kontra Fury. Szokujący komunikat. Nikt się nie spodziewał

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Niesamowite wieści obiegają właśnie pięściarski świat. Były czempion globu i jeden z najlepszych "ciężkich" w historii Tyson Fury zmierzy się z Mariuszem Wachem. Informację podał magazyn "The Ring", pisze o tym też Sky Sports i BBC. Podano datę pojedynku. Zostało niewiele czasu.

Tyson Fury i Mariusz Wach w ringu, Wach z opuchniętą twarzą i bandażem przykłada lód do czoła.
Tyson Fury i Mariusz WachPiotr KuczaNewspix.pl

Wtorek przyniósł niespodziewany, wręcz szokujący komunikat ze świata boksu. Już wcześniej było jasne, że Tyson Fury pojawi się w ringu w środku lata, by "rozgrzać się" przed prestiżowym jesiennym starciem z Anthonym Joshuą. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że jego rywalem będzie Mariusz Wach. Taką informację podają zgodnie magazyn "The Ring", Sky Sports czy BBC.

Walkę zaplanowano na piątek 24 lipca w Tajlandii. "Król Cyganów" przebywa w tym kraju od kilku tygodni, jest na obozie treningowym. Poprzedni pojedynek stoczył 11 kwietnia. Był wyraźnie lepszy od Arsłanbeka Machmudowa i wygrał jednogłośną decyzją sędziów.

Coś niesamowitego. Mariusz Wach powalczy z Furym. Zostały 24 dni

Trudno było spodziewać się, by kolejny oponent Brytyjczyka miał status zawodnika z najwyższej półki. To ma być "przetarcie" przed Joshuą z kimś niżej notowanym. W żadnym momencie na giełdzie nazwisk nie pojawiło się jednak to Wacha.

Do konfrontacji dojdzie w hali Max Muay Thai Stadium, w mieście Pattaya leżącym nad Zatoką Tajlandzką, około 140 kilometrów na południe od Bangkoku.

To mały zwrot akcji, bo wcześniej wydawało się, że "The Gypsy King" wystąpi na gali 1 sierpnia w Dublinie. Wybrano jednak termin bliższy o 8 dni. Co ciekawe, dzień po Furym do akcji wejdzie właśnie Joshua, w sobotę 25 lipca zmierzy się z Kristianem Prengą. W odstępie 24 godzin zobaczymy więc formę obu uczestników jesiennej wewnątrz brytyjskiej bitwy.

Wach legitymuje się bilansem 39-13 w boksie zawodowym (poprzednie takowe starcie 10 kwietnia z Kamilem Bieleckim, zwycięstwo). Czasem widać go w oktagonie gal freak fightowych, ostatni raz na Prime MMA 16 (26 kwietnia), gdy walczył z trzema oponentami jednocześnie: najpierw znokautował Bartosza "Norasa" Iwanowskiego, a następnie przegrał decyzją sędziów z Damianem Tańculą i Olafem "Farrleyem" Kasprzykiem.

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Jakub Rzeźnicki
Mariusz Wach
Mariusz WachBoxingPhotos/Rocky Boxing Nightmateriały prasowe
Uśmiechnięty mężczyzna w czapce z daszkiem i wzorzystej marynarce stoi za mikrofonem, przed nim znajduje się tabliczka z napisem Tyson Fury oraz kolorowa puszka napoju.
Tyson Fury ogłosił powrót ze sportowej emeryturyJUSTIN TALLISAFP
Mariusz Wach (po prawej)
Mariusz Wach (po prawej)ANDREW COULDRIDGE/POOL/AFPAFP


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