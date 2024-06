Mariusz Wach (38-10, 20 KO) długo był pięściarzem nie do złamania i żaden z wielkich rywali nie potrafił rzucić go na deski. Uczynił to dopiero Rosjanin Asłambek Machmudow na początku 2022 roku. 44-letni olbrzym z Polski odcina już kupony od niedawnej sławy, a decydując się na starcie z 19-letnim Brytyjczykiem Mosesem Itaumą (9-0, 7 KO) pisze się na wielkie ryzyko. Nastolatek jest na kursie, by pobić niesamowity rekord legendarnego Mike'a Tysona. Czy Wacha stać sprawić sensację?