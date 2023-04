Polski olbrzym już nokautuje w Ameryce. Pilna wiadomość ws. "nowego Adamka"

Damian Knyba znów w ringu. Ekspresowy powrót polskiego kolosa!

Ostatni pojedynek stoczył w byłym domu Tomasza Adamka, czyli hali Prudential Center w Newarku. Walka z Harperem była dla niego dużym sprawdzianem co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze musiał wytrzymać wielką presję, samemu podkreślając fakt, że sposobi się do przejęcia pałeczki od Tomasza Adamka, od którego walki z Andrzejem Gołotą zapałał miłością do boksu.