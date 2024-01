To w naturalny sposób sprawi, że trudniejsze zadanie może stać przed Różańskim, jeśli koniec końców to on stanie do boju z Lereną. Najpierw jednak Polak, który niedawno opłakiwał śmierć swojego trenera Mariana Basiaka, musi rozprawić się z 40-letnim Jackiem, który w swoim najlepszym okresie był bardzo mocnym zawodnikiem. I bardzo utytułowanym, wszak zasiadał na tronie trzech dywizji: superśredniej, półciężkiej i cruiser.