"Polski Książę" wraca w wielkim stylu. Ekspresowy koniec walki [WIDEO]

Bokserzy mają to do siebie, że nie potrafią ot tak rozstać się z ukochanym i tylko w telewizji lub na trybunach śledzić "szermierkę na pięści". Kolejnym na to przykładem jest Andrzej Fonfara. Polak niby przeszedł na zasłużoną emeryturę w 2018 roku, lecz w ostatnim czasie mocno ciągnie go na ring. Zaczęło się niepozornie, bo od gali freakfightowej i jednostronnego starcia z Marcinem Najmanem. Po zdominowaniu częstochowianina, 36-latek poczuł, że jeszcze pokaże się na zawodowych ringach. Kilkanaście tygodni temu obóz naszego rodaka doszedł do porozumienia z równie doświadczonym Fabio Maldonado.

