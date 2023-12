Michał Bołoz zainkasował piekielne ciosy. Młoda gwiazda nokautuje Polaka

W już w 33. sekundzie walki wystrzelił z kolei potężnym lewym sierpem na głowę, wchodząc idealnie w tempo. Bołoz zatańczył jak baletmistrz, a po chwili zatoczył się na matę ringu. Sędzia przystąpił do liczenia, ale pozwolił jeszcze wznowić pojedynek, bo nasz pięściarz zgłosił gotowość do kontynuowania. Itauma tej szansy już nie przepuścił, widząc naruszonego rywala, ruszył z lawiną ciosów, kilka spadło na gardę, ale ich kumulacja sprawiła, że Bołoz po raz drugi runął na deski i sędzia już nawet nie przystąpił do liczenia. Od razu przerwał pojedynek, choć Polak jeszcze zgłaszał pretensje, że był gotowy do dalszej walki.