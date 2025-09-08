Cztery bardzo cenne punkty w dwóch ostatnich meczach, najpierw w zremisowanym na wyjeździe 1:1 meczu z Holandią, a teraz w legendarnym domu reprezentacji Polski, na Stadionie Śląskim w Chorzowie 3:1 z Finlandią sprawiły, "biało-czerwoni" są wiceliderami tabeli. Mając jeden mecz więcej zgromadzili tyle samo punktów, co "Oranje" i diametralnie poprawili swoje notowania.

"Lewandowski śpiewał, a prezydent Nawrocki stadionowym głosem krzyknął"

Gościem specjalnym na meczu reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana był prezydent RP Karol Nawrocki. Zdeklarowany sympatyk boksu nie omija też innych aren sportowych, ale z szermierki na pięści, którą sam uprawiał, ma bliskich kolegów.

Jednym z takich kompanów jest obecny zawodowy mistrz Polski w wadze ciężkiej Kacper Meyna. O pięściarzu rodem z Gołubia, a obecnie mieszkającym w sąsiedniej wsi Sikorzyno w województwie pomorskim, głośno zrobiło się, gdy ostatecznie przetrącił karierę faworyzowanego Adama Kownackiego.

Mający na koncie jedną zawodową porażkę (przy 15 zwycięstwach, w tym 9 przed czasem) 26-latek dotarł na Stadion Śląski, by ramię w ramię z prezydentem-kolegą oglądać bardzo dobry mecz w wykonaniu Lewandowskiego i spółki.

Meyna zażartował, że w tych wybornych okolicznościach w lepszym oglądzie wydarzeń na murawie przeszkadzała tylko... szyba, sięgająca mniej więcej wysokości pasa. A poza tym "było naprawdę spoko".

Bokser doprecyzował, że nie pełnił roli ochroniarza, a historia wokół jego stawiania się w Chorzowie ma tragiczny kontekst. - Niespełna miesiąc temu, dokładnie 13 sierpnia, podczas akcji u nas w Sierakowicach, w której brało udział ponad sto jednostek strażackich, zginął strażak. Paliła się duża hala i spadł z ośmiu metrów. Karol pośmiertnie odznaczył go złotym krzyżem, a ja, w imieniu środowiska OSP, podziękowałem mu za odznaczenie tego druha. I tak od słowa do słowa zapytał mnie, czy nie chcę wpaść na mecz - zrelacjonował Meyna.

Nie dosiadł się do prezydenckiej limuzyny, ani nie jechał w żadnej eskorcie. Z powiatu kartuskiego wybrał się prywatnie samochodem, jadąc na Śląsk 5,5 godziny. - Później się mnie o to pytał, jak dotarłem na miejsce. I ubolewał, żeśmy się nie zgadali jeszcze, bo można było to jakoś zorganizować - mówi sportowiec.

Sam także jest strażakiem-ochotnikiem i bierze udział w akcjach. Gdy jednak walka jest za pasem, to ma patent, co robić, by nie wahać się nad decyzją słysząc syrenę alarmową. - Pewnie byłoby to niemądre, ale zapewne bym pojechał. Dlatego zawsze półtora lub dwa tygodnie przed walką wyjeżdżam kawałek ze swojego otoczenia. Raz by się zregenerować, a poza tym także dlatego, żeby później nie mieć takich dylematów - wyjawia.

Wracamy do meczu kadry, który oglądał z miejsca, w które wymierzone były aparaty fotoreporterów, a także operatorzy pokazywali stamtąd obraz w transmisji. Jak się ogląda mecz w takich realiach?

- Karola traktuję cały czas jako kolegę. Jest to dla mnie oczywiście zaszczytem, ale wciąż jest dla mnie najlepszym kolegą. I nadal mamy takie relacje, jak wtedy, gdy był dyrektorem w IPN. Znamy się długo, pomagamy sobie, on widzi we mnie spory potencjał zawodowy i patriotyczny - zapewnia Meyna.

Dodał, że razem z prezydentem wybrał się do szatni polskich piłkarzy. I nie trzeba go było specjalnie ciągnąć za język, by zdradził smaczki, które tam miały miejsce. - Najlepsze, jak Lewandowski wracał z boiska i coś sobie śpiewał. Teraz nie przypominam sobie utworu, ale był rozśpiewany. Na żywo Robert jest bardzo niepozorny - roześmiał się pięściarz.

Meyna szykuje się na grudniową walkę. W marcu "drugi Kownacki"

Mówi, że przez prezydenta został przedstawiony, przywitał się z kilkoma piłkarzami, a paru kojarzyło go z wygranej walki właśnie z Kownackim. A dalej też było ciekawie.

- Karol wszedł do środka i zrobił taką akcję, że donośnym, stadionowym głosem krzyknął: „kto wygrał mecz? I oni odpowiedzieli „Polska”. I tak jeszcze dwa razy: „kto? Polska; kto? Polska, Polska, Polska". W ten sposób zakończyliśmy wizytę w szatni - dodał zadowolony.

W Chorzowie jednak nie został, tylko znów wsiadł w samochód i udał się w nocną podróż do swojego domu na Kaszubach. Dotarł o 5 nad ranem. - Dlaczego nie zostałem? Bo dzisiaj miałem trening - tłumaczy.

Meyna do ringu ma wejść w grudniu. Nazwiska rywala jeszcze nie zna, podobnie jak miejsca gali, ale możliwe, że widowisko odbędzie się w Koszalinie. Zapowiada, że prawdziwe fajerwerki będą w pierwszym kwartale następnego roku. - Na marzec ma być rywal pewnie takiego pokroju, jak Adam Kownacki - zaciera ręce.

Artur Gac

Roman Kosecki: Jan Urban odbudował atmosferę w reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski Jarek Praszkiewicz PAP

Robert Lewandowski Michał Meissner PAP