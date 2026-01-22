Polski bokser w śpiączce. Kluczowa wiadomość. Narzeczona podjęła decyzję

- U Denisa istniało bezpośrednie zagrożenie życia, po tomografie od razu pojechał na blok operacyjny - relacjonowała dziennikarzowi Interii Monika Wójcik, narzeczona Denisa Mądrego, w późnowieczornej rozmowie w niedzielę, która nazajutrz została opublikowana.

Ważny dzień dla Denisa Mądrego. Próba wybudzenia ze śpiączki

Urodzony w Zgorzelcu pięściarz tragicznie zakończył pojedynek z Igorem Prygą. Optycznie wiele nokautów wygląda znacznie poważniej, gdy nieprzytomny pięściarz ląduje na deskach ringu, ale tym razem od razu było widać powagę sytuacji. Mądry zastygł w pozycji z gardą, a następnie nie był w stanie zgiąć nóg w kolanach i usiąść na krzesełku. Później stracił przytomność i rozpoczęła się walka z czasem. Tą, na szczęście, udało się wygrać.

- Przekazano nam informację, że stan jest bardzo ciężki, wręcz śmiertelny, wymagający natychmiastowej operacji. ściągnięte zostały krwiaki, dodatkowo Denis musiał mieć wycięty fragment kości czaszki, żeby wyrównać ciśnienie śródczaszkowe i zrobić więcej miejsca dla obrzękniętego mózgu. Denis pozostaje w śpiączce farmakologicznej, ale jego obecny stan jest stabilny - mówiła nam ukochana pięściarza.

W takiej sytuacji wydarzenia przybierają dynamiczny obrót, dlatego Interia ponownie skontaktowała się z panią Moniką, by usłyszeć najnowsze wieści o Denisie. Nasza rozmówczyni akurat była w trasie, miała jeszcze godzinę drogi do szpitala w Wałbrzychu i przekazała, że to może być ważny czwartek.

- Dzisiaj, z tego co mi przekazano, będzie podjęta pierwsza próba wybudzenia Denisa. Będą kolejne badania i próba, czy podejmie oddech, utrzyma tętno i ciśnienie oraz wszystkie narządy zadziałają prawidłowo i nie będzie potrzebował maszyn. Następnie, jeśli wybudzenie się uda, ma być sprawdzenie świadomości, czy utrzyma kontakt wzrokowy lub uściśnie dłoń - przekazała pani Wójcik, dodając że mimo braku sformalizowania związku, ma informacje z pierwszej ręki, m.in. bezpośrednio rozmawiając z ordynatorem i pielęgniarkami.

Od razu nadmieniła, że proces wybudzania może trwać i nie jest powiedziane, że dziś zakończy się pełnym sukcesem. - Cały czas mówią nam, że mózg człowieka to za każdym razem indywidualny przypadek. Tam nie ma statystyk.

Pani Monika mówi, że jest dopuszczana do Denisa. Podczas takich wizyt stara się do partnera mówić, a nawet mu czytać. Mimo że z medycznego punktu widzenia mężczyzna jest w stanie śpiączki, to jest w stanie zaobserwować coś, co daje jej tym większą nadzieję.

- Leki, które trzymają Denisa w głębokiej śpiączki, według mojej wiedzy już wczoraj były ujmowane i przestawały działać, bo organizm musi się z nim wypłukiwać. Niemniej właśnie wczoraj, gdy do niego mówiłam, widziałam drganie powieki czy odruchy na na twarzy. Mam nadzieję, że to jest świetny objaw, iż Denis z nami jest i tylko czekamy na jego pełne wybudzenie.

Zapytaliśmy także o skorygowanie kwoty zbiórki na jednej z popularnych platform. Przypomnijmy, jako cel założono 100 tysięcy złotych, a obecnie jest to wartość zwiększona do 200 tys. zł (dzisiaj, na godz. 11:50, zebrana kwota wynosiła 127 tys. zł).

- Tak naprawdę posłuchałam rad znajomych i rodziców, że dopóki to jest bardzo gorąca sprawa i ludzie ochoczo się z nami solidaryzują, to działajmy tu i teraz, bo nie wiemy, czy to jest kropla w morzu ewentualnych potrzeb. Mądre głosy podpowiedziały mi, że walka o Denisa może być jak remont mieszkania, gdy potrzeby będą ogromne. Niemniej najbardziej wierzymy w opcję, że potrzebne będą tylko kosmetyczne zabiegi, czyli może jeden turnus rehabilitacyjny i wszystko będzie dobrze. Taka opcja też oczywiście jest możliwa. Gdyby tak się stało, to wówczas resztę kwoty przekażemy na jakąś fundację, czy to żołnierską, czy bokserską - zapowiada pani Monika.

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport