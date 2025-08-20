Dlaczego Andrzej Wawrzyk nie kończy kariery? Takie pytanie być może zadaje sobie wiele z tych osób, które widziały choćby dwie ostatnie walki weterana boksu. W całości lub w urywkach. Polak nigdy nie doszedł do wielkich sukcesów, ale w tej chwili w niczym nie przypomina siebie z najlepszego okresu w karierze, gdy i tak został zweryfikowany, ciężko doświadczony w walce z Aleksandrem Powietkinem, do którego później przylgnęła łatka dopingowicza (gwoli ścisłości, Wawrzyk też ma na koncie niechlubny epizod, który pozbawił go pojedynku z Deontayem Wilderem).

Oficjalnie: Wawrzyk wypadł z walki z Gasijewem. Menedżer tłumaczy

W obu rzeczonych starciach, z Richardem Larteyem i Damianem Knybą, widzieliśmy bardzo słabo dysponowanego krakowianina. Momentami aż żal było patrzeć na to, jak prezentuje się między linami.

W tych okolicznościach jak absurd wybrzmiał komunikat, że w swoim kolejnym starciu Polak zmierzy się z Muratem Gasijewem. Rosjanin pewnie już nigdy nie wróci do najwyższych notowań, ale potężnie bijący 31-latek byłby potwornym zagrożeniem dla naszego reprezentanta, po którym gołym okiem widać, że ma już problem z "trzymaniem" mocnych uderzeń na głowę.

Ostatecznie, zgodnie z naszymi informacjami, to nie Polak wyjdzie do starcia z byłym pogromcą m.in. Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Rywalem "Irona" w walce wieczoru w najbliższą sobotę w Miami będzie Jeremiah Milton. Jak cała ta sprawa wyglądała od kulis? Interia skontaktowała się z działającym za oceanem menedżerem i agentem bokserskim Łukaszem Kownackim, bratem byłego numeru jeden w polskiej wadze ciężkiej, Adama Kownackiego.

- Z mojej strony to rodzaj nieformalnej pomocy, pomagam Andrzejowi jako kolega, ale formalnie nie jestem jego agentem - na wstępie precyzuje Interii Kownacki i dodaje: - Pomysł tej walki nie wyszedł od mnie, Andrzej współpracuje z kimś innym. Ja tylko pomogłem to razem złączyć.

Następnie dodał, że osobiście "nie miał zdania", gdy idzie o to, czy w ogóle powinno się próbować doprowadzić do takiego pojedynku. - Jeśli mogę komuś pomóc, to pomagam. Ale już wiemy, że do tej walki nie dojdzie - rozstrzyga właściciel Kownacki Management.

Dociekałem, jaka była dynamika zdarzeń. Czy na przykład promotor gali ostatecznie doszedł do wniosku, że dziś Wawrzyk nie jest na odpowiednim poziomie, by być rywalem dla takiego punchera, jak Gasijew?

Nie wiem dokładnie, czemu tak wyszło. Tam działało też kilku innych matchmakerów. I w pewnym momencie wszystko było okay, ta walka miała dojść do skutku. Komisja zaakceptowała walkę z Andrzejem, wszystko było potwierdzone i każdy się zgodził, a potem nie wyszło. Ktoś inny, nawet poza promotorem, zdecydował, że biorą innego zawodnika. Nie wiem, o co tam poszło, ale wiem, że to wyszło od drużyny Gasijewa. Nie było to profesjonalnie, ale było tam dużo ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia - zdradza Interii kulisy Łukasz Kownacki.

Zapytałem mojego rozmówcę, czy tak po ludzku łapał się za głowę, wszak dokładnie zna potencjał zawodników, na jakie niebezpieczeństwo pisałby się Wawrzyk, biorąc w obecnym momencie kariery walkę z Gasijewem.

Łukasz Kownacki: Większa krzywda w ringu czy poza boksem?

Menedżer podkreślił, że to nie była jego decyzja i dystansował się, by zero-jedynkowo zająć stanowisko, ale zwrócił uwagę też na drugą stronę medalu, która mogła determinować taką wolę zawodnika.

- Pewnie to nie byłaby walka, w której Andrzej miałby super szanse i nie byłaby dla niego najłatwiejsza, ale kim ja jestem, by mówić mu, z kim on może, a z kim nie może walczyć. Ma do tego bliższych sobie ludzi, a ja pomagam w taki sposób, o jaki zostanę poproszony - zaznaczył Kownacki.

Zgodził się ze mną, że "Wawrzykowi pociąg już odjechał", lecz zwrócił uwagę, że wielu polskich pięściarzy brało walki, w których sportowe szanse nie były wielkie, za to miały inny walor. - Może Andrzej chciałby zarobić dla swojej rodziny. Każda osoba jest w innym momencie w życiu, a z czegoś musi się utrzymać. Gdyby nawet przegrał, to może dostałby kopa do tego, by nastawić swoje życie na dobre tory - stwierdził Kownacki.

Menedżer przyznał, że czytał komentarze kibiców, którzy nie kryli szoku, widząc planowaną walkę z Gasijewem, ale nikt nie zna motywacji, która stoi za każdym pięściarzem. - Nie wiem, jak wygląda jego prywatne życie. A jeśli ktoś mówi, że w ringu mogłaby zdarzyć mu się krzywda, to może i tak, a może większa krzywda by mu groziła, gdyby przestał boksować i odszedł od sportu. Nikt nie zna tej odpowiedzi poza nim i jego najbliższymi - zwraca uwagę brat "Babyface'a".

Nie da się ukryć, że Wawrzyk ciągle ma świetny bilans walk (34 zwycięstwa i 5 porażek), a to sprawia, że jeszcze przez jakiś czas będzie otrzymywał kuszące oferty.

Artur Gac, Interia

Andrzej Wawrzyk (z prawej) tu w walce z Albertem Sosnowskim Kamil Krzaczyński Newspix.pl

Murat Gasijew (z lewej) Joel Plummer Newspix.pl

Andrzej Wawrzyk (na drugim planie) Tomasz Markowski Newspix.pl